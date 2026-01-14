Prime Video a une grande nouvelle pour tous les fans de God of War qui attendent impatiemment la série live-action. Kratos se prépare officiellement à entrer en scène et ça va surprendre les joueuses et joueurs.

Les adaptations de jeux vidéo ont sacrément le vent en poupe, surtout depuis que PlayStation a décidé de donner corps en live-action à des titres mythiques de son catalogue. Uncharted, The Last of Us, Twisted Metal... les productions s'enchaînent et ce n'est là que le début. Une nouvelle série prendra bientôt la relève, et pas des moindres. Il s'agira cette fois de God of War, tirée de la licence phare de Santa Monica. Dévoilée depuis un moment, l'annonce que tous les fans est enfin tombée officiellement : on sait qui sera le nouveau Kratos.

Un acteur bien connu des fans pour jouer Kratos dans God of War

Elle s'est faite longtemps discrète, mais maintenant ça y est : la série God of War est prête à sortir de l'ombre. Les nouvelles commencent à affluer de plus en plus, avec même une rumeur de tournage à partir du mois de mars 2026. Cependant, l'enjeu sera grand compte tenu de l'œuvre mythique que Prime Video s'apprête à porter sur les écrans. Parmi les points les plus redoutés des fans, on pense évidemment au casting, qui commence enfin à se dévoiler.

Le premier nom officiel au générique de la série God of War ne pouvait être que celui de l'interprète de Kratos. Prime Video a annoncé la nouvelle il y a moins d'une heure et autant dire que les fans vont en avoir des frissons d'excitation. Très loin de la liste de prétendants qui avait prétendument leaké en septembre dernier, c'est finalement l'acteur Ryan Hurst qui a été choisi pour se mettre dans la peau du demi-dieu.

Connu du grand public pour son rôle d'Harry « Opie » Winston dans la série Sons of Anarchy et son apparition dans The Walking Dead sous le nom de Beta, les fans de God of War connaissent surtout Ryan Hurst pour être la voix originale de Thor dans la saga nordique. C'est donc un clin d'œil directement adressé aux joueuses et joueurs de la part de Prime Video.

Cette annonce officielle est pour le moins accueillie à bras ouverts par les fans sur les réseaux sociaux. Sous la publication X de Prime Video, nous pouvons déjà lire que c'est un « casting parfait » ou voir passer le meme « Absolute Cinema ». Voilà qui est des plus engageants pour la série God of War. D'autant plus que d'autres noms prometteurs pourraient prochainement s'ajouter au casting. De récentes rumeurs évoquaient justement la participation potentielle d'Ólafur Darri Ólafsson (Severance) pour incarner Thor, tandis que Max Parker (Boots) serait en pourparler pour reprendre le rôle de Baldur. Affaire à suivre.