Même si la série HBO Game of Thrones s'est achevée le 19 mai 2019 avec plus de 12 millions de téléspectateurs, soit la plus grosse audience toutes saisons confondues, ce n'est pas la fin de la propriété intellectuelle. Malgré ses 76 ans, l'auteur George R.R. Martin garde la forme et ne laissera pas tomber ses fans, ni Warner... Si l'on met de côté House of the Dragon, ce ne sont pas moins de 7 nouvelle séries qui sont en développement.

Le créateur de Game of Thrones tease un nouveau projet

La nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, sera disponible dès 2025 sur la plateforme SVOD Max de Warner. Selon le très bien informé The Hollywood Reporter, Warner Bros est même en train de réfléchir un long-métrage pour le grand écran. Pour l'instant, ce film serait encore à un stade très précoce. On verra ce que ça donne, mais comme on le sait, les showrunners avaient déjà exploré cette piste sans que ça n'aboutisse. La société de production est-elle prête à se donner les moyens de transposer ce riche univers au cinéma ? Wait & See.

Ce film Game of Thrones, ainsi que les séries live-action et animées déjà confirmées, pourraient devoir faire de la place à un autre spin-off avec l'un des meilleurs personnages du show télévisé. Dans un nouveau billet de blog, l'auteur George R.R. Martin a teasé une récente rencontre avec Maisie Williams. L'actrice de 27 ans qui a incarné Arya Stark pendant les 8 saisons de Game of Thrones. « [...] Nous avons également rencontré Maisie Williams pour une pizza et des pâtes, et nous avons parlé de... eh bien, non, il vaut mieux ne pas en parler car je ne veux pas porter la poisse. Mais ça pourrait être très amusant » a t-il écrit. Vers un long-métrage où Maisie Williams pourrait reprendre son rôle ? Une nouvelle série spin-off Game of Thrones à destination du service Max ? À vos pronostics !

Source : blog George R. R. Martin.