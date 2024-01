Où en sommes-nous avec Game of Thrones ? Quels sont les nouveaux projets en préparation ? Pour la nouvelle année, l'auteur de la saga fait le point pour nous aider à y voir (un peu) plus clair.

George R.R. Martin a profité de la Saint-Sylvestre pour informer les fans sur ses projets animés prévus dans l'univers de "A Song of Ice & Fire" (Game of Thrones). Comme toujours avec cet auteur, il faut se méfier et ne pas trop espérer voir les projets aboutir rapidement. L'homme est réputé pour son travail lent, privilégiant la qualité à la quantité. Un mal pour un bien ? On peut en tout cas avoir quelques informations pour la nouvelle année.

Game of Thrones en animation

Martin a révélé sur son blog personnel un changement majeur pour "Nine Voyages", la série sur les voyages légendaires de la mer effectués par Corlys Velaryon à bord du navire Sea Snake. "Nous avons déplacé Nine Voyages, notre série sur les voyages légendaires du Sea Snake, de la prise de vue réelle à l'animation", écrit Martin. Cette décision est motivée par des contraintes budgétaires : une version en prise de vue réelle aurait été probablement trop coûteuse, compte tenu de la nécessité de créer un nouveau port chaque semaine, de Driftmark à Lys en passant par les Îles Basilic, Volantis, Qarth, etc. On peut le comprendre. Surtout quand on connait le budget de la saga.

Pour rappel, le budget de la série Game of Thrones a considérablement augmenté au fil des saisons. La saison 1 avait un budget d'environ 50-60 millions de dollars, soit 5-6 millions de dollars par épisode. Cependant, pour la dernière saison, le budget a grimpé à 90 millions de dollars, avec un accent particulier sur des séquences de batailles impressionnantes et des effets spéciaux complexes, notamment des combats de dragons.

Une liberté

L'animation offre plus de libertés pour représenter le vaste monde de A Song of Ice & Fire. Martin soutient pleinement ce changement, estimant que l'animation offre de meilleures chances de montrer l'intégralité de ce monde. Actuellement, trois projets animés sont en cours de développement.

En 2021, HBO envisageait d'étendre son univers Game of Thrones en développant de nouveaux projets. Dont 9 Voyages (Sea Snake), Flea Bottom et 10,000 Ships. Parmi ceux-ci, le projet Sea Snake était le plus avancé, avec une équipe créative déjà en place. Il était également question de développer une version animée de Game of Thrones pour HBO Max. Tout un programme....

Martin mentionne que bien que ces projets ne soient pas encore officiellement validés, ils sont proches de franchir une étape importante. Initialement, quatre idées de shows animés étaient en développement, mais deux ont depuis été mis de côté. Martin espère néanmoins présenter ces histoires sous une autre forme, peut-être en tant que romans graphiques. Tout est donc encore possible.