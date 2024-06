Parmi les super-héros Marvel, Spider-Man est assurément le plus prolifique en matière d'adaptations de toutes sortes. Les joueurs passent évidemment des heures sur les jeux d'Insomniac pendant que l'homme-araignée cartonne toujours autant au cinéma. Mais, si c'était là ses seuls projets ! Eh oui, il reviendra également prochainement dans une nouvelle série d'animation intitulée “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”. Attendue sur Disney+, elle pourrait bien s'être trouvée une date de sortie, à moins que...

Spider-Man ne sait pas encore quand il reviendra dans le quartier

Vous vous en doutez, la série animée "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" suscite beaucoup d'enthousiasme parmi les fans de l'univers Marvel. Entièrement en 2D, elle reviendra sur la vie du jeune Peter Parker. Alors lycéen, notre héros en herbe réfléchit à ses études et son orientation, quand il se retrouve entraîné dans un voyage inattendu, tel qu'il n'en a jamais vécu. L'autre particularité de cette série est qu'elle s'inscrit pleinement dans le MCU.

La série verra le retour de Hudson Thames dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man. Le comédien avait déjà doublé le personnage dans la série What if...? Hier, nous apprenions également via ScreenRant que Zach Robinson et Leo Birenberg seront les compositeurs attitrés de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Vous avez peut-être déjà entendu les deux hommes, qui signent la bande originale de la série Cobra Kai (Netflix) et de Twisted Metal (Peacock).

Mais le média a partagé une autre information... vite effacée ! De fait, le journaliste Owen Danoff annonçait une date de sortie fixée au 2 novembre 2024 sur Disney+. Or, cette mention n'apparaît désormais plus dans l'article. Dans le même temps, Jeff Tramell, le créateur de la série, a pris la parole sur le réseau social X.com afin de démentir toute information à propos de cette nouvelle itération autour de l'homme araignée.

Salut les amis ! Je viens juste pour vous dire qu'il ne faut pas croire tout ce que vous lisez à propos de Your Friendly Neighborhood Spider-Man ! Dès que je pourrai partager des nouvelles de la série, je promets que je la publierai personnellement pour que vous sachiez que c'est légitime ! ? Jeff Trammell sur X.com

Le média ScreenRant aurait-il laissé échapper une information officielle qui ne devait pas encore être communiquée ? À moins que le journaliste ait eu des échos erronés. Toujours est-il que nous garderons d'autant plus un œil attentif sur les sorties de fin d'année de Disney+ et sur le compte de Jeff Tramell pour des informations officielles...