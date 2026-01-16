Après avoir cartonné sur les ondes de Prime Video grâce à sa première saison, la série Fallout a récemment repris du service sur la plateforme d’Amazon, où le coup d’envoi de sa deuxième saison a officiellement été donné le 16 décembre 2025. Jusqu’au 4 février prochain, les fans auront ainsi droit à un nouvel épisode hebdomadaire, avant que la série ne rentre de nouveau en pause le temps de produire sa troisième saison. Il s’avère cependant que cette dernière ne sera pas le seul projet estampillé Fallout à voir le jour sur Prime Video à l’avenir.

Un nouveau projet de série Fallout commandé par Amazon

En effet, après avoir fait l’objet de quelques rumeurs le mois dernier, le projet de télé-réalité dans l’univers de Bethesda a semble-t-il finalement été commandé par Amazon, en tout cas si l’on en croit les informations partagées par le très sérieux média Deadline. Baptisée Fallout Shelter, à l’instar du jeu éponyme sorti en 2015, l’émission serait alors chapeautée par Studio Lambert. Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal. Il s’agit de la même compagnie que celle derrière Squid Game : Le Défi, l'adaptation au format télé-réalité de la série populaire de Netflix.

Pour l’heure, peu de détails ont été révélés sur le projet, si ce n’est qu’il s’agira d’un programme en dix épisodes mettant en scène un groupe de candidats confrontés à « des défis croissants, des dilemmes stratégiques et des dilemmes moraux ». Avec, à la clé évidemment, une belle récompense finale. Réalisée en collaboration avec Amazon MGM Studios et Bethesda, Fallout Shelter sera également produite par Kilter Films, tandis que de nombreux producteurs exécutifs seront aussi de la partie, parmi lesquels notamment Todd Howard.

Quant à la date de diffusion prévue, il faudra encore patienter avant de pouvoir la découvrir. Mais en tout cas, une chose est sûre : Amazon n’en a pas encore terminé avec Fallout. Car outre l’arrivée de Fallout Shelter, rappelons également que la plateforme de SVOD a d’ores et déjà commandé une troisième saison pour la série mettant en scène Ella Purnell, dont le succès est toujours largement au rendez-vous. Et ce n’est là qu’un des nombreux projets en cours chez Amazon, qui planche également sur des adaptations de Tomb Raider, God of War et Life is Strange.

Source : Deadline