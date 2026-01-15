Après des années de rumeurs et de silence, la licence Life is Strange va enfin avoir droit à sa série. Un premier nom pour le casting de Max Caulfield est même déjà évoqué.

C'est une licence narrative iconique de Square Enix, née dans les mains du studio français Don't Nod avant d'être confiée à Deck Nine. Life is Strange profite d'une aura toujours aussi palpable en 2026, onze ans après ses débuts. Du moins, est-ce le cas du premier opus qui a justement attiré les convoitises d'Amazon. Par le biais de Prime Video, le géant américain est en pleine préparation d'une série live-action adaptée du jeu. Il se trouve que le personnage de Max pourrait avoir trouvé son interprète.

C'est elle qui pourrait incarner Max Caulfield dans la série Life is Strange

Prime Video est décidément très impliqué dans les adaptations de jeux vidéo. Entre le succès de Fallout et la production à venir de God of War, la plateforme s'attaque en plus à des morceaux de choix. Sa prochaine plongée dans un univers vidéoludique sera plus ancrée dans le réel. Mais elle comportera bien une pointe de surnaturel, puisqu'il s'agira de Life is Strange.

Cette co-production chapeautée par Square Enix, Amazon MGM, LuckyCharp et Story Kitchen verra le jour sur un scénario de Charlie Covell (The end of the f***ing world). Voilà pour les premiers détails autour de la série Life is Strange. Il reste donc encore beaucoup à découvrir. Mais un élément crucial pourrait être en passe de se confirmer. En effet, un premier nom a déjà leaké pour la distribution du rôle de Max Caulfield, la protagoniste réservée qui se trouve dotée de la capacité de remonter le temps après avoir assisté à un événement traumatique.

D'après l'insider qui se fait nommer le « Insneider » sur la toile, Prime Video miserait sur une figure émergente et encore peu connue du grand public pour jouer Max. La production aurait approché l'actrice et chanteuse Maisy Stella, révélée pour sa participation à la série Nashville. Plus récemment, vous avez pu la découvrir dans la comédie romantique My Old Ass, justement co-produite par LuckyChap Entertainment et distribuée aux États-Unis par... Amazon MGM. Une performance qui lui a valu plusieurs récompenses, dont celle de la « Meilleure jeune actrice » aux Critics' Choice Movie Awards. Ce serait donc un choix prometteur pour la série Life is Strange.

© Brandon Michael Young.

© Square Enix / Don't Nod. Maisy Stella et Max Caulfield. © Brandon Michael Young | Square Enix et Don't Nod.