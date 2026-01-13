Toujours en quête de nouveaux contenus pour continuellement garnir son catalogue, Netflix a confirmé une suite pour l'une de ses séries les plus cultes.

Après la fin de Stranger Things qui a fait couler beaucoup d'encre, de même que la saison 4 de l'adaptation de The Witcher qui semble avoir définitivement touché le fond, Netflix ne se démonte pas et compte encore sur de nombreux programmes phares. Tandis que l'année 2026 s'annonce déjà bien chargée en ce sens, voilà qu'une autre série phare de la plateforme au N rouge redonne de ses nouvelles pour évoquer une suite par l'entremise de son créateur lui-même.

Reflets d'une nouvelle saison pour une série sombre de Netflix

Après une septième saison sortie sur Netflix en avril 2025 et nommée pour trois Golden Globes, dont celui de la meilleure série et celui de la meilleure série d'anthologie, son créateur Charlie Brooker a récemment faire une apparition remarquée sur Tudum, le site appartenant à la plateforme au N rouge. On parle évidemment ici d'une certaine série Black Mirror, dont chaque saison, voire même en général chaque épisode, se présente effectivement comme une anthologie, totalement indépendante des autres.

La sombre série dystopique connue pour explorer de manière glaçante les dérives de la technologie, née au Royaume-Uni en 2011 puis récupérée par Netflix en 2014, a ainsi continué à déranger son public jusqu'en 2025 avec sa septième saison. La plateforme et son créateur Charlie Brooker ont visiblement encore d'autres projets et idées pour celle-ci, puisqu'il a déclaré sur Tudum que « Black Mirror va revenir, et j'espère que ce sera encore plus Black Mirror que jamais ».

Pour l'heure, il faudra se contenter de l'enthousiasme certain du créateur de Black Mirror quant à la reprise du service de la série pour une huitième saison sur Netflix. Il était en effet trop tôt pour que Charlie Brooker évoque un quelconque synopsis ou casting, et encore moins une date de sortie. Il faudra pour cela repasser devant le miroir plus tard.

Source : Tudum