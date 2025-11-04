C'est un rêve qui se réalise pour beaucoup. Imaginez-vous pouvoir vivre l'aventure de vos héros préférés (presque) pour de vrai. C'est ce que se propose de faire cette série Netflix tirée d'un des plus gros cartons de son catalogue. Après une saison 1 qui avait déjà rencontré un certain succès, la plateforme de SVOD a remis le couvert pour une deuxième salve d'épisodes qui remet la compétition sur le devant de la scène. Qui va gagner selon vous ? Découvrez-le sans attendre !

Netflix signe le retour d'une série très populaire

Malgré sa mise en scène macabre, Squid Game s'est immédiatement dressée parmi les plus grandes réussites de Netflix en matière d'audience. Cette série sud-coréenne qui transforme le genre du Battle Royale en véritable show mortel et secret à destination des plus grosses fortunes de la planète a immédiatement conquis les spectateurs avec son esthétique hyper soignée, des motifs immédiatement identifiables et une quête pour la justice sociale qui parlera au plus grand nombre. Et même si le sort des personnages est bien souvent tragiques, beaucoup rêvent de vivre la même expérience dans la vraie vie.

C'est là que Netflix a l'idée de transposer Squid Game dans la vie réelle (l'aspect fatal des jeux en moins). La plateforme a ainsi organisé une grande téléréalité dans laquelle 456 candidats s'affrontent dans des épreuves inspirées pour la plupart de la série de Hwang Dong-hyeok. Tout comme Seong Gi-hun et les autres personnages, ils dorment dans un grand dortoir et concourent dans des décors qui rappellent des jeux enfantins. Enfin, à la clé, le vainqueur empochera la coquette somme de 4,56 millions de dollars.

Voilà qui va faire plaisir à bien des fans après la conclusion de l'arc coréen de la série cette année. Même si on devine déjà qu'une suite aux États-Unis pourrait voir le jour, il faudra être patient avant que cette éventualité se concrétise. Alors, en attendant, la compétition se joue dans la vraie vie. Retrouvez les 10 épisodes de la saison 2 de Squid Game Le Défi et vibrez aux côtés de vos favoris dès maintenant sur Netflix.