Prime Video fait le plein de nouveautés cette semaine pour tenir tête à Netflix et Disney+, notamment. La plateforme ajoutera donc quelques films, dont un considéré comme culte pour les amateurs d'horreur, et plusieurs séries. L'une d'entre elles revient avec une seconde saison attendue par les fans, tandis que l'autre n'a plus besoin de faire ses preuves tant elle est déjà adorée par des millions de spectateurs et cartonne depuis des années.

Tous les films Prime Video de la semaine du 13 au 18 juillet 2026

Il n'y a pas une tonne de films, mais les amoureux de cinéma d'horreur seront ravis. Le cultissime 28 jours plus tard arrive enfin sur la plateforme. Rappelez-vous, à la sortie du dernier film événement de la saga, 28 ans plus tard, les spectateurs se sont rués sur les plateformes SVOD dans l'espoir de rattraper la franchise. Malheureusement, les précédents films de la licence n'étaient disponibles nulle part à cette période, mais peu à peu, ils se sont fait une place, notamment sur Disney+ et maintenant sur Prime Video. D'autres films seront également disponibles dans les prochains jours, notamment Les Beaux Gosses, une comédie sur nos ados, sorte d'American Pie à la française qui suit une bande de potes en pleine l'adolescence qui oscillent entre expériences et mésaventures.

14 JANVIER : 28 jours plus tard — film d'horreur post-apocalyptique de Danny Boyle.

15 JANVIER : Les Beaux Gosses — comédie française sur l'adolescence et les premiers émois de la puberté.

17 JANVIER : Beyond After — documentaire sur l'impact culturel de la saga After d'Anna Todd.



Toutes les séries de la semaine du 13 au 18 janvier 2026

Du côté des séries sur Prime Video, c'est évidemment Fallout qui continuera de tirer la couette vers lui. La saison 2 continue son petit bonhomme de chemin avec un nouvel épisode disponible dès le mercredi 14 janvier. On notera également l'arrivée d'une série réellement culte et qui cartonne depuis déjà des années sur petit écran : New York Unité Spéciale. Véritable institution pour certains, la série nous fait vivre le quotidien d'un service spécialisé de la police de New York. Au total, ce sont pas moins de 16 saisons qui arrivent sur Prime Video d'un bloc, de quoi largement s'occuper un bon moment, découvrir une série qui aura marqué toute une époque, ou replonger pour une nouvelle virée avec la police spéciale de la grosse pomme.

14 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 5 — suite de la série qui parle aux joueurs.

17 JANVIER : New York Unité Spéciale | saison 1 à 16 — série policière sur les crimes sexuels.



