Pour rappel, le tournage de la Saison 2 de la série Fallout a démarré la semaine dernière. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour que les équipes se mettent au travail, et que des leaks apparaissent. On peut ainsi voir que ça ne chôme pas pour l'adaptation de la franchise éponyme, avec de nouveaux décors qui donnent clairement le ton. Voyons tout cela bien à l'Abri des radiations.

Aperçu apocalyptique de la Saison 2 de la série Fallout

Lancée en avril dernier sur Prime Video, la saison 1 de la série Fallout s'est présentée comme une nouvelle adaptation réussie d'une franchise vidéoludique. C'est en effet un carton plein pour la plateforme, qui a même attiré tout un nouveau public sur les jeux dont elle est tirée. Après un premier essai aussi atomique, l'attente autour de la saison 2 est donc énorme. Les équipes sont d'ailleurs rapidement passées à la vitesse supérieure, et son tournage bat actuellement son plein. Quelques jours à peine après le lancement des hostilités, nous avons d'ailleurs droit à un aperçu du tournage via un leak. Pour en parler, nous risquons toutefois de nous aventurer sur le terrain glissant des SPOILERS. N'allez donc pas plus loin si vous n'avez pas vu la première saison de la série Fallout.

Dernier avertissement avant d'entrer dans une zone potentiellement irradiée de SPOILERS

Sur la vidéo leakée ci-dessous, nous pouvons apercevoir deux des trois acteurs principaux de la série Fallout : Lucy (Ella Purnell) et la Goule (Walton Goggins). On les voit entourés d'un véritable cimetière de voitures typiques des années 40, dans un décor recouvert de sable. Ceci n'est pas anodin, puisqu'on sait que le duo va se rendre dans la région de New Vegas dans le Nouveau Méxique. On retrouve également le joyeux chien CX404, dont l'interprète semble quelque peu dissipé. Maximus est absent, car séparé de Lucy, en quête de réponses au sein de la Confrérie de l'Acier.

Fort du succès de la première saison, la seconde de la série Fallout s'annonce encore plus ambitieuse afin de se démarquer des jeux, avec notamment de nouveaux flashbacks précédant l'apocalypse nucléaire. Les fans de la franchise tant que les spectateurs devraient avoir droit à d'intéressantes révélations, notamment en lien avec un certain Mr House, chef de New Vegas, et président de RobCo il y a de cela 200 ans. Il faudra cependant attendre fin 2025 voire début 2026 pour voir le résultat sur Prime Video.

Source : Reddit