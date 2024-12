Succès absolument incontestable, la série Fallout reviendra prochainement sur Prime Video pour une saison 2 très attendue. Jusqu’ici, on ne savait pas grand-chose de cette dernière. Celles et ceux ayant déjà regardé la première saison savent à peu de chose près où devrait se diriger cette nouvelle plongée apocalyptique, mais les détails manquent encore. De même, on ne savait pas trop où elle en était. Annoncée et confirmée, ça c’est certain, mais impossible de savoir quand les choses allaient s’accélérer pour elle, jusqu’à aujourd’hui.

Une nouvelle saison extrêmement attendue et très mystérieuse

Il y a encore quelques semaines, Ella Purnell, la tête d’affiche de la série, ne savait pas elle-même quand elle repasserait devant les caméras pour la saison 2. La série a pourtant été renouvelée très rapidement. Il faut dire que la première itération de la franchise sur petit écran a été un énorme carton, saluée par les critiques et les spectateurs. Mais même si une nouvelle saison a très vite été commandée par Prime Video, voilà seulement que ça démarre réellement. Il y a peu, nous avons partagé des images présumées des décors de la saison 2 de Fallout, capturées dans le désert. Il semblerait bien que ces dernières soient réelles puisqu’il est enfin confirmé que la saison 2 de Fallout a commencé son tournage. On ne sait pas encore exactement depuis quand, mais ça ne doit pas faire bien longtemps.

Ella Purnell (Lucy) et Kyle MacLachlan (Hank) dans la saison 1 de Fallout

La saison 2 de Fallout démarre enfin !

C’est l’acteur Walton Goggins, qui incarne la Goule, qui a vendu la mèche sur ses réseaux sociaux en partageant une photo de lui en pleine séance de maquillage accompagné d’un bref message : « C'est agréable de se glisser à nouveau dans cette peau. Je fais ça pour l'amour du jeu »

Capture de la publication Instagram de Walton Groggins

La saison 2 de Fallout est donc bel et bien lancée. La série met enfin le paquet et devrait donc être très certainement être diffusée sur Prime Video d’ici fin 2025 ou début 2026 si tout va bien. Pour le moment, ce ne sont que des estimations au pifomètre puisque rien n’a été confirmé, pas même une fenêtre de sortie officielle.

ATTENTION petite zone de spoilers si vous n'avez pas terminé la première saison

Pour sa saison 2, Fallout devrait nous emmener aux alentours de New Vegas si l’on en croit la fin de la première saison. Lucy et la Goule sont sur les traces du paternel de la jeune femme, tandis que Maximus va devoir se trouver une place au sein de la Confrérie de l’Acier. Pour le reste, il faudra attendre l’arrivée de la nouvelle saison pour en avoir le cœur net.

Source : Instagram