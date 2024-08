Jonathan Nolan, producteur exécutif de la série Fallout pour Prime Video, a en tout cas annoncé de bien belles choses dans le cadre d'une récente interview auprès de TheWrap. Après une première saison au succès radioactif, la seconde promet d'être encore plus explosive, et l'attente à son égard ne devrait pas être très longue.

Une autre bombe atomique en vue avec Fallout Saison 2 ?

La première saison de la série Fallout de Prime Video a littéralement tout soufflé sur son passage. Entre des chiffres records, des récompenses à la pelle, et une franchise vidéoludique plus en forme que jamais grâce à de nouveaux adeptes, c'est un carton plein. Les attentes autour de la saison 2 sont donc colossales, et Jonathan Nolan en a bien conscience. TheWrap lui a demandé comment il compte s'y prendre pour rebondir sur cet énorme succès. Et sa réponse devrait grandement ravir les fans de la licence postapocalyptique iconique.

Nous avons appris énormément de choses à propos des personnages et leur manière d'interagir entre eux dans la première saison de Fallout, ainsi que les excitantes possibilités dans leurs prochaines rencontres. Mais nous avons aussi appris comment faire évoluer et grandir notre vision de cet univers postapocalyptique. Il y aura donc plus de monstres, d'environnements et de factions dans la saison 2. On travaille sur tout cela en ce moment-même, et la production devrait démarrer très bientôt. On est donc très excités par la suite. Jonathan Nolan dans une interview pour TheWrap

Un programme à l'excitation radioactive en perspective

La saison 2 de la série Fallout s'annonce donc proprement énorme en terme d'échelle par rapport à une première saison solide, mais qui avait besoin de poser des bases solides. Maintenant que cela est fait, Jonathan Nolan et ses équipes entendent pleinement nous en mettre plein la vie. Pour rappel, la suite des aventures de Lucy, Maximus et la Goule les emmèneront du côté de la très célèbre ville de New Vegas, théâtre du chef d'œuvre éponyme d'Obsidian Entertainment. Casinos délabrés, Griffemorts et Mr. House seront donc au rendez-vous. Un bien beau programme, qu'on devrait donc découvrir bientôt, avec une certaine impatience. En attendant, Prime Video a partagé une longue vidéo nous faisant visiter les coulisses de la saison 1 de Fallout, disponible ci-dessous.

Sources : TheWrap, Prime Video sur YouTube