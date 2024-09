La cérémonie des Creative Arts Emmy Awards a en effet rendu son verdict s'agissant de ses 76 récompenses décernées dans l'édition de cette année. La série Fallout de Prime Video était en lice pour 16 d'entre elles. Elle rejoint ainsi deux autres adaptations de jeux vidéo en séries acclamées par l'industrie que sont Arcane et The Last of Us en empochant ses propres récompenses.

Une bombe atomique récompensée pour la série Fallout

À sa sortie, la série Fallout a fait l'effet d'une bombe sur Prime Video, avec des avis critiques très positifs et de très beaux chiffres en termes d'audience. Un succès proprement radioactif, qui a provoqué un arrivage massif de nouveaux joueurs sur les jeux dont elle s'inspire, comme Fallout 4 ou 76. Au sein de son industrie, l'adaptation chapeauté par Jonathan Nolan a également fait son trou, étant nommée dans 16 catégories aux Emmy Awards. Parmi celles-ci, nous avions Série Dramatique Exceptionnelle, Costumes Fantasy/SF exceptionnels, ou encore Acteur Principal Exceptionnel pour une Série Dramatique à destination de Walton Goggins (la Goule).

La série Fallout repart finalement à l'Abri 33 avec deux récompenses aux Emmy Awards : Supervision Musicale Exceptionnelle pour le premier épisode avec la chanson The End, et Programme Média Emergeant Exceptionnel pour le site interactif Vault 33, permettant de s'approprier son univers et ses personnages. À noter toutefois que celui-ci n'est pas répertoriée sur le site des Emmy Awards cité en source ci-dessous. La série rejoint donc quoi qu'il en soit le panthéon des adaptations de jeux vidéo en séries acclamées à tous les niveaux.

De son côté, Arcane avait pour Netflix été en 2022 la première adaptation à remporter des Emmy, et plus exactement quatre (sur cinq), dont le prestigieux prix de Programme Animé Exceptionnel. The Last of Us de HBO était quant à elle partie l'année dernière avec pas moins de huit Emmy (sur vingt-quatre), dont cellle des Effets Speciaux Exceptionnels et deux fois celles d'Acteur Invité Exceptionnel pour Nick Offerman et Riley Abel. La série Fallout n'a donc pas démérité. Espérons qu'elle recevra le même accueil explosif avec une saison 2 qui s'annonce encore meilleure en tous points.

