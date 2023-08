Ce n'est pas censé arriver vu le contexte, mais la série Fallout est (encore) victime d'une fuite. Cette fois, ce ne sont pas de simples photos de tournage. La bande-annonce, diffusée en exclusivité pendant le plus grand salon européen du jeu vidéo, a été filmée. À l'insu de Bethesda qui, par la voix du célèbre directeur et producteur Todd Howard, avait déclaré « Nous n'avons pas l'intention de diffuser le teaser vidéo (ndlr : de la Gamescom 2023) à l'avenir. Mais il y en aura d'autres, des plus gros, plus tard ». C'est raté !

Un gros leak vidéo pour la série Fallout d'Amazon Prime Video

On ne pensait pas de reparler de la série Fallout aussi vite. Mais c'était jusqu'à ce quelqu'un fasse fuiter le premier teaser vidéo de la série Amazon Prime Video. Todd Howard de Bethesda s'est rendu à Cologne dans le cadre de la Gamescom 2023 pour présenter Starfield à un parterre de journalistes, vidéastes et autres influenceurs. Mais il avait un autre cadeau : un aperçu exclusif de l'adaptation télévisée de Fallout. Un teaser qui nous avait été décrit par nos confrères d'IGN.

« Le court trailer de la série Fallout montre un aperçu de la Confrérie de l'Acier qui s'engage dans un désert poussiéreux, qui ressemble à une version plus urbaine de la planète Arraekis de Dune, et leurs emblématiques Vertiptères. Une chambre forte s'ouvre alors qu'une femme se protège les yeux du soleil. De multiples explosions nucléaires ont lieu dans des environnements qui semblent être de notre époque. Il y a également un plan sur ce que l'on suppose être la goule, celle incarnée par Walter Goggins, qui ressemble de loin à John Hancock, compagnon de route de Fallout 4 » (via IGN).

Avec le leak partagé sur la Toile et visible juste en dessous, on peut s'apercevoir que la description était très précise. Et oui, vers la fin avant l'explosion nucléaire, il s'agit bien d'une goule jouée par Walter Goggins. L'inspecteur Shane Vendrell dans la série The Shield, Venus Van Dam dans Sons of Anarchy ou Chris Mannix dans Les Huit Salopards de Quentin Tarantino.

Une sortie très proche

Pour clôturer la première journée de la Gamescom 2023, Amazon Prime Video a fait une grosse annonce. La série Fallout sortira en 2024 sur le service de SVOD. « Vault 33. Lieu : Los Angeles. Fallout, une série originale, disponible sur Prime Video en 2024 » a indiqué la plateforme dans un tweet.

Lors de cette introduction, Todd Howard a expliqué que Starfield avait été influencé par Interstellar et qu'il avait toujours voulu faire une adaptation télévisuelle de la franchise culte de Bethesda. Il a alors fait connaissance avec Jonathan Nolan, qui a écrit le scénario d'Interstellar avec son frère Christopher Nolan (Oppenheimer), pour diriger ce projet.

« L'un des films qui a inspiré Starfield était Interstellar (ndlr : qui a été écrit par les frères Christopher et Jonathan Nolan). J'ai fait la connaissance de Jonah et j'ai toujours voulu faire une série Fallout. Je lui en ai donc parlé et nous l'avons créée ensemble ». Jonathan Nolan travaillera encore en famille puisque sa femme, Lisa Joy, co-produit de A à Z la série Fallout. Une collaboration qui fonctionne du tonnerre étant donné qu'on a déjà eu le droit à l'excellent show Westworld de leur part. Une série à retrouver sur Prime Video via le Pass Warner.