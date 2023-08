Les annonces Gamescom 2023 devraient continuer jusqu'à la fin du salon, même s'il ne faut rien attendre d'extraordinaire. Toutes les plus grosses révélations ont lieu durant la conférence d'ouverture Opening Night Live. En revanche, Todd Howard, directeur et producteur chez Bethesda, est arrivé en Allemagne avec une énorme surprise. Le premier teaser de la série Fallout. C'est visiblement impressionnant.

Un teaser pour la série Fallout d'Amazon Prime Video

Après l'annonce, qui date tout de même de juillet 2020, la série Fallout a diffusé son premier teaser. Cependant, inutile de courir dans tous les sens, la vidéo est une exclusivité de la Gamescom 2023 et a été montrée aux journalistes présents sur place. C'est dur, oui, mais nos confrères d'IGN ont apparemment eu l'autorisation d'en parler et ont dressé un petit résumé de ce qu'ils ont vu.

Comme les nombreuses images pouvaient le laisser croire, ça a l'air de sentir très bon avec un respect de la franchise culte. « Le court trailer de la série Fallout montre un aperçu de la Confrérie de l'Acier qui s'engage dans un désert poussiéreux, qui ressemble à une version plus urbaine de la planète Arrakis de Dune, et leurs emblématiques Vertiptères. Une chambre forte s'ouvre alors qu'une femme se protège les yeux du soleil. De multiples explosions nucléaires ont lieu dans des environnements qui semblent être de notre époque. Il y a également un plan sur ce que l'on suppose être la goule, celle incarnée par Walter Goggins, qui ressemble de loin à John Hancock, compagnon de route de Fallout 4 » (via IGN).

Une série Fallout fidèle à l'univers de Bethesda et qui est impressionnante visuellement selon leurs dires. « Il est clair que les moyens de production sont élevés et que les effets visuels sont impressionnants » ajoutent-ils.

Une des nombreuses images du plateau (crédits : JoovYT via Twitter).

La genèse du projet avec Nolan et une fenêtre de sortie

Vu l'argent injecté dans des shows tels que Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ou Citadel, on se doute que le géant Amazon a dû être généreux. Et la firme américaine n'a pas mis n'importe qui derrière l'adaptation. Le couple Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la série HBO Westworld, sont en charge du projet. Pendant cette présentation en petit comité, Todd Howard a expliquée comment est né le projet. « L'un des films qui a inspiré Starfield était Interstellar (ndlr : qui a été écrit par Christopher et Jonathan Nolan). J'ai fait la connaissance de Jonah et j'ai toujours voulu faire une série Fallout. Je lui en ai donc parlé et nous l'avons créée ensemble. Nous n'avons pas l'intention de diffuser le teaser vidéo (ndlr : de la Gamescom 2023) à l'avenir. Mais il y en aura d'autres, des plus gros, plus tard ».

Le rendez-vous est pris pour ces vidéos, même s'il n'y aucune date. Dans une précédente interview, Howard a expliqué que la série Fallout allait prendre quelques libertés. « Nous avons décidé de raconter une histoire qui s'inscrit dans le monde que nous avons construit, qui n'enfreint aucune des règles de cet univers, qui peut faire à référence à des éléments des jeux, mais qui n'est pas une redite de ces derniers. C'est une intrigue qui existe dans le même monde et qui, de part son caractère unique, permet de l'enrichir. De plus, les personnes qui n'ont pas joué aux jeux, et ne peuvent pas savoir à quel point Fallout est cool, peuvent regarder la série ».

Enfin concernant une date de sortie, Amazon fait savoir que la série Fallout sera disponible en 2024 sur Prime Video.