Les séries et films adaptés de jeux vidéo ont le vent en poupe. Après les succès retentissants de The Last of Us sur HBO, Arcane sur Netflix ou encore du film Super Mario Bros., les plateformes de streaming s’arrachent les plus grosses licences de l’industrie. Amazon Prime a de son côté mis la main sur un monument de Bethesda : Fallout. Le géant du e-commerce ne lésine pas sur les moyens pour en faire la prochaine tête d’affiche de sa plateforme, lui accordant un budget conséquent. Alors que le tournage de l’adaptation est terminé, voilà que de nouvelles images volées circulent ce weekend. Cela confirme une nouvelle fois tout le potentiel de cette série Fallout.

Nouvelles images volées de la série Fallout d'Amazon

Horizon Zero Dawn, God of War ou même Assassin’s Creed, les adaptations de jeux vidéo vont s’enchaîner dans les prochaines années voire les mois à venir. Les licences phares de l’industrie sont en passe de devenir les futures stars du petit écran à l’avenir. Amazon Prime Vidéo misera de son côté sur la série Fallout, dont le tournage s’est achevé il y a quelques mois. Aux commandes de ce projet ambitieux, Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld, le premier ayant également écrit Batman The Dark Knight ou encore Interstellar. Autant dire que tous les voyants sont au vert et les premières images volées de cette adaptation laissaient entrevoir une œuvre fidèle, bien qu’elle contera une histoire originale et se permettra quelques libertés par rapport aux récits des jeux.

Voilà que de nouveaux clichés circulent sur la Toile ce weekend et cela devrait à nouveau rassurer les amoureux de la licence. L’ambiance et l’univers de la série Fallout devraient se caler trait pour trait à la licence. Les nouvelles images dépeignent une nouvelle fois un monde post-apocalyptique digne de l'œuvre originale. On peut y découvrir ce qui semble être l’extérieur d’un abri Vault-Tech ou en tout cas une zone appartenant autrefois à l’entreprise, en atteste le logo au sol. On peut également y avoir un van de Hawthorne Medical Laboratories, une division de la méga-corporation qui n’existait pas dans les jeux. Cela pourrait être un clin d'œil au personnage éponyme apparu dans Fallout 4, mais rien dans son histoire ne coïncide, donc ça ne doit être qu’un heureux hasard.

Une sortie encore lointaine ?

Ces quelques clichés n’ont une nouvelle fois pas manqué de rassurer une grande partie la communauté. Beaucoup apprécient le soin apporté aux décors et à la fidélité à l'univers de la licence qui leur est cher. Il ne reste maintenant plus qu’à découvrir ce que donnera l’histoire et le rendu post-production. Toujours aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée pour la série Fallout. Compte-tenu de la grève des scénaristes et des acteurs qui sévit à Hollywood, il se peut qu’Amazon Prime Video garde son adaptation au chaud pour mieux étaler ses programmes sur la durée, notamment au vu des nombreux reports qui commencent à s’annoncer. Patience donc.