La série Fallout a réussi là où beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo ont échoué. Le show télévisé Prime Video de Jonathan Nolan - qui a travaillé avec son frère Christopher sur The Dark Knight, Interstellar et d'autres films - a su respecter l'univers tout en traçant sa voie. À l'arrivée, c'est un immense carton avec près de 8 milliards de minutes visionnées. Cette saison 1 est même à la huitième place des séries les plus regardées aux États-Unis, toutes plateformes confondues (Netflix, Disney+, Max...).

Direction New Vegas avec ce nouveau leak de la série TV Fallout

La saison 2 de la série télévisée Fallout commence à prendre forme et les premières informations font envie. Fort d'un casting déjà solide composé Ella Purnell (Yellowjackets), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) ou encore Walton Goggins (The Hateful Eight), Macaulay Culkin alias Kevin McCallister dans les films Maman, j'ai raté l'avion a rejoint officiellement la distribution avec Kumail Nanjiani (The Eternals).

Si la distribution est prometteuse, Fallout Saison 2 entend faire rêver les fans de la saga culte d'une autre manière. Et surtout les adeptes de New Vegas. L'un des épisodes qui est toujours considéré comme étant l'un des meilleurs de toute la franchise. C'est à travers des leaks parus en 2024 qu'un lieu iconique a été confirmé, Novac. Une ville indépendante du désert de Mojave où l'on peut trouver le Dino Dee-lite Motel. Un hôtel reconnaissable par son attraction Dinky le T-Rex.

Cet immense dinosaure sera bien de la saison 2 de Fallout sur Prime Video comme en témoigne l'image ci-dessous. On y voit pas encore l'animal au complet, mais sa tête en cours de construction est bien visible. Pour rappel, ce T-Rex géant est utilisé dans Fallout New Vegas comme une tour de guet par des membres de l'armée de la RNC. Ce symbole d'un motel abandonné jusqu'à la fondation de Novac est l'un des emblèmes de ce haut lieu iconique. Malgré ces leaks, on ne sait toujours laquelle des six fins a été choisie pour la suite de l'adaptation. La saison 2 de Fallout devrait être disponible fin 2025 au mieux ou en 2026 sur Amazon Prime Video.

Source : Reddit.