La série Fallout, adaptation du célèbre jeu vidéo post-apocalyptique, va faire un retour très attendu avec sa deuxième saison. Et pour surprendre encore plus ses fans, Prime Video a annoncé l’arrivée d’un acteur bien connu. Parfait pour faire monter la pression d'un cran au sein de la communauté.

La série Fallout s'offre un nouvel acteur

Ainsi, selon le très sérieux média Deadline, un nouvel acteur rejoint les rangs du casting de Fallout : Macaulay Culkin. Oui, l’iconique Kevin de Maman, j’ai raté l’avion sera de la partie. Son rôle ? Un personnage récurrent, décrit comme un "génie fou". De quoi piquer la curiosité !

Pour l’instant, peu de détails ont été dévoilés sur ce personnage mystérieux. Cependant, l’image d’un "génie fou" laisse imaginer un rôle excentrique et complexe, à l’esprit aussi brillant qu’imprévisible. Ce genre de personnage pourrait bien pimenter l’intrigue de Fallout, qui mêle déjà avec talent aventure, humour noir et suspense. Prime Video n’a pas encore confirmé ces informations, mais la nouvelle fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Culkin rejoint donc un casting de choix, avec des acteurs comme Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones et Walton Goggins. Ce groupe talentueux a contribué à l’incroyable succès de la première saison, qui a attiré plus de 65 millions de spectateurs en seulement 16 jours. Ce chiffre impressionnant place Fallout comme la deuxième série la plus regardée de Prime Video, juste derrière Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. La série a même redonné un coup de boost au jeu vidéo original, avec une augmentation spectaculaire du nombre d’heures jouées sur Game Pass.

Macaulay Culkin

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que Culkin collabore avec Prime Video. L’acteur a récemment prêté sa voix à un personnage de la série animée The Second Best Hospital in the Galaxy. Ce partenariat prouve que la plateforme voit en lui un acteur polyvalent et apprécié, capable de se fondre dans des univers aussi variés que la comédie ou la science-fiction. Et puis c'est parfait pour faire plaisir aux nostalgiques du cinéma.

Quant à la date de sortie de cette saison 2, les showrunners Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner n’ont pas encore donné de date précise. Mais ils promettent aux fans de faire au plus vite pour livrer cette suite très attendue.

Source : Deadline