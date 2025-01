Même si le tournage de la saison 2 de la série Fallout de Prime Video est toujours suspendu jusqu'à nouvel ordre suite à l'apocalypse qui fait hélas encore des ravages à Los Angeles, les équipes ne chôment pas pour autant. Notamment du côté du casting, qui se renforce d'un autre très bon acteur qui animera les aventures de Lucy, Maximus et la Goule à New Vegas.

Une bonne nouvelle malgré l'apocalypse pour Fallout saison 2

En novembre dernier, nous apprenions que l'iconique acteur Macaulay Culkin de Maman, j'ai raté l'avion serait de la partie pour Fallout saison 2. Il rejoindra ainsi les acteurs de marque de la première saison que sont notamment Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Disjointed), Walton Goggins (The Hateful Eight), Kyle MacLachlan (Dune, Desperate Housewives) ou encore Zach Cherry (Severance). C'est au généralement bien informé The InSneider que l'on doit cette fois la nouvelle. Nous apprenons ainsi que Kumail Nanjiani (The Eternals) va rejoindre l'équipe.

Pour rappel, Kumail Nanjiani sera aussi impliqué dans un autre projet en lien avec le jeu vidéo : Intergalactic The Heretic Prohet, le prochain titre de Naughty Dog. Un acteur talentueux, qui va définitivement apporter sa patte particulière au déjà singulier univers post-apocalyptique de Fallout. Malheureusement, des événements indépendants de la volonté des équipes empêchent pour l'heure le tournage de continuer.

La sortie de la saison 2 sur Prime Video risque donc encore de prendre du retard, au grand dam des fans. Tout porte cependant à croire que l'attente en vaudra la chandelle. Celle-ci va en effet centrer son récit sur New Vegas. Elle va donc adresser de nombreux clins d'œil au titre éponyme d'Obsidian Entertainment, l'un des jeux Fallout les plus plébiscités depuis que Bethesda a repris les rênes de la franchise. Patience est cependant de mise pour voir ce que cela donnera sur le petit écran.

Source : The InSneider