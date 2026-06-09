Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, a été bien bavard durant sa dernière masterclass. Outre la grande surprise, il a fait une révélation que les fans espéraient voir se concrétiser depuis le début du manga.

L'approche des grands rendez-vous annuels comme la Japan Expo et l'Anime Expo semblent délier les langues. Hiro Mashima tenait dernièrement une masterclass durant laquelle il est revenu longuement sur Fairy Tail. Non seulement il a levé le voile sur une grande surprise à paraître sous peu, mais il a également évoqué un sujet à propos de deux personnages qui fait briller les yeux des fans depuis le début du manga, en 2006.

Hiro Mashima confirme LA romance phare de Fairy Tail

En août prochain, Fairy Tail fêtera les 20 ans de sa pré-publication dans le Weekly Shōnen Magazine. Bien que le manga se soit achevé en 2017, il continue de faire des petits. Actuellement, le mangaka Atsuo Ueda travaille sur la suite, 100 Years Quest, tandis que l'auteur originel, Hiro Mashima, vient de confirmer son retour aux commandes pour un nouveau spin-of, ReFantasia. Au milieu de ces projets, il continue même d'éclaircir le lore avec une confession surprenante.

Au cours de sa dernière masterclass en France, Hiro Mashima a répondu aux questions des fans présents dans la salle. Ceux-ci étaient aux premières loges pour l'annonce de ReFantasia et la découverte de quelques ébauches. Mais ce n'est pas tout. L'un d'eux a demandé si Natsu et Lucy, deux des personnages principaux de l'univers et figures phares de la guilde Fairy Tail, éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre. À la grande surprise de tous, le mangaka a confirmé la potentialité d'un couple “NaLu”, comme les fans l'appellent :

Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans le manga, Natsu et Lucy ont des sentiments plus qu'amicaux l'un envers l'autre. Hiro Mashima en masterclass.

Les romances, un sujet compliqué dans les shōnen

Même si Hiro Mashima confirme que Lucy et Natsu ne sont pas que des amis, penchant pour quelque chose de sentimental entre eux, il ne confirme pas pour autant une romance assumée. Et en même temps, cela fait partie de sa logique. À la fin de Fairy Tail, le mangaka a pris soin de n'officialiser aucun couple. Comme d'autres auteurs sur son marché, en particulier Eichiro Oda qui fait l'objet de même questions à propos de One Piece, l'aspect sentimental n'est pas au cœur de son œuvre. Certains de leurs confrères s'y frottent bien, à l'instar de Masashi Kishimoto dans Naruto dont les intrigues amoureuses avaient été commentées tout au long de la publication. Mais cela reste marginal sur un segment éditorial qui mise d'abord sur l'aventure, les valeurs de l'amitié et le dépassement de soi.