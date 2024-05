L'adaptation de Fairy Tail: 100 Years Quest arrivera officiellement cet été, mais une surprise attend les fans français, belges et luxembourgeois. Prenez vos agendas.

Hiro Mashima a signé son plus grand succès avec le manga Fairy Tail. En 63 tomes (+1), les aventures de Natsu, Erza, Lucy, Happy, Grey et leurs compagnons de guilde ont fasciné des millions de lecteurs et de spectateurs à travers le monde.

Dès lors, sa suite directe, Fairy Tail: 100 Years Quest, est aussi très attendue en anime. L'adaptation doit justement débarquer sur nos écrans cet été. Et il se trouve qu'elle aura droit à un lancement en fanfare inattendu. Si vous êtes fans, la nouvelle va vous plaire.

ADN a une très bonne nouvelles pour les fans de Fairy Tail

Hier marquait les 7 ans du film Fairy Tail: Dragon Cry, deuxième film de la franchise. Surfant sur cet anniversaire, le diffuseur français ADN a fait une annonce toute particulière. La plateforme de SVOD compte bien mettre les moyens pour le plus grand plaisir des fans grâce à un partenariat avec les cinémas CGR.

Ainsi, les trois premiers épisodes du nouvel anime Fairy Tail: 100 Years Quest auront droit à une diffusion exceptionnelle au cinéma. Ils seront projetés dans les cinémas CGR les 22 et 23 juin 2024, en France, Belgique et au Luxembourg.

La mise en vente des billets aura lieu le jeudi 30 mai, à 16 heures, sur le site officiel de CGR. Cependant, on ignore encore si la projection des trois épisodes aura lieu uniquement dans les capitales et grandes villes. Mais, compte tenu des autres événements du genre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit généralisée en province.

Par ailleurs, cette initiative rappelle la diffusion en salle de Demon Slayer début 2024. La réception avait cependant était mitigée. Mais, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise avec Fairy Tail. Cette année, les fans français de manga sont vraiment gâtés, entre ces projections et les événements organisés autour de l'univers de One Piece et de Naruto !