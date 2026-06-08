Le monde de Fiore a encore bien des histoires à vous raconter. Hiro Mashima en personne a annoncé le retour de Fairy Tail et les fans essaient déjà de deviner l'intrigue.

La guilde Fairy Tail n'a pas encore dit son dernier mot. Du moins, le mangaka Hiro Mashima a encore des idées en réserve pour son shōnen à succès. Après avoir redécouvert le style de l'auteur via l'anime Farmagia en 2025, il est temps pour les fans d'en revenir à l'histoire féérique et pleine d'action de Natsu et ses compagnons. Le retour du manga est prévu pour bientôt, on a la date.

Fairy Tail est de ces mangas à l'univers étendu qui ne cesse de livrer des déclinaisons. Bientôt 10 ans après la fin de la série principale, Hiro Mashima n'est vraisemblablement pas décidé à refermer le chapitre pour autant. À l'occasion d'une masterclass en public, l'auteur a confirmé le retour du manga avec un nouveau spin-off.

Intitulé Fairy Tail Re:Fantasia, ce spin-off sera une histoire courte. Et si cette annonce est si exceptionnelle pour les fans, c'est qu'il s'agit là de la première production entièrement écrite et illustrée par Mashima depuis des années. De fait, même si l'auteur supervise le sequel 100 Years Quest, celle-ci est signée Atsuo Ueda. C'est donc un retour événement à découvrir dans le Weekly Shōnen Magazine à partir du 29 juillet 2026.

© Kōdansha.

De quoi parlera ReFantasia ?

Pour l'instant, Fairy Tail ReFantasia est encore un projet très mystérieux. Hiro Mashima ne s'est pas étendu sur ce que racontera ce spin-of. Cependant, ceux qui étaient présents à la masterclass ont déjà vendu la mèche. D'après eux, il proposera histoire centrée sur le personnage de Luxus Draer, célèbre chasseur de dragon de la guilde de Natsu que les fans connaissent déjà très bien. Il faisait notamment figure d'antagoniste avant de se racheter. De plus, il avait déjà joué un rôle primordial dans un précédent spin-of du manga. Même si certains fans auraient voulu un peu de renouveau, d'autres s'enthousiasment déjà à l'idée de retrouver « le meilleur personnage de la série »1.

© Kōdansha.