En 2021, Dune a marqué les esprits. Adaptation cinématographique du début de la saga littéraire de Frank Herbert, le long-métrage de Denis Villeneuve avait tout pour lui. La bande-originale de Hans Zimmer, l'excellent jeu d'acteur de Timothée Chalamet et Zendaya, une réalisation aux petits oignons... Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce film un succès. Ce fut effectivement le cas, et une suite a rapidement été annoncée. Celle-ci se dévoile en fin à travers des premières images de son casting. La hype monte d'un cran !

Qu'attendre de Dune, deuxième partie ?

Dune, deuxième partie sera une suite directe du premier volet. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais cela signifie que "le film s'ouvre là où nous avons laissé les personnages. Il n'y a pas de saut dans le temps", comme expliqué par Denis Villeneuve. Cette suite devrait adopter une orientation plus action que son prédécesseur. Si elle se fait assez discrète, on sait néanmoins que Paul Atréides (Timothée Chalamet) s'associera à Chani (Zendaya) et au peuple Fremen, afin de protéger la planète des Harkonnen et de venger sa famille. Dans les colonnes de Vanity Fair, Zendaya révèle que le film sera centré sur l'historie d'amour entre son personnage et celui de Chalamet, dans un monde qui se prépare à la guerre.

C'était drôle d'essayer de comprendre, dans cet espace futuriste, comment ils flirtent. À quoi cela ressemble-t-il, pour une guerrière de l'espace et le jeune duc d'une planète ? Comment montrent-ils qu'ils s'aiment ? À quoi cela ressemble-t-il même? Nous avons vraiment essayé d'explorer cela, et c'était drôle parce que nous étions tous perplexes. Je pense que [la situation] est aussi étrangère à nous qu'elle l'est aux personnages. Zendaya, via Vanity Fair

Dune, deuxième partie sortira le 1er novembre 2023 au cinéma.

Les protagonistes principaux se dévoilent

Maintenant que vous êtes au point sur ce qui vous attendre dans la Partie 2 de Dune, on vous laisse découvrir les premières images des personnage importants, dévoilées en exclusivité par nos confrères de Vanity Fair. Les critiques fusent actuellement à l'encontre des costumes de The Witcher sur Netflix. Mais il n'y a ici rien à redire : le résultat devrait vous bluffer ! Enfin, ces images sont l'occasion de se rappeler que le film de Denis Villeneuve s'est offert un casting 5 étoiles. Timothée Chalamet, Zendaya, Léa Seydoux, Jàvier Bardem et Dave Bautista, pour ne citer qu'eux, seront ainsi de la partie.

Paul Atréides (Timothée Chalamet)

Chani (Zendaya)

Feyd-Rautha (Austin Butler)

Dame Jessica (Rebecca Ferguson)

Stilgar (Javier Bardem).

Princesse Irulan (Florence Pugh)

Glossu Rabban (Dave Bautista)

Dame Margot (Léa Seydoux)

Gurney Halleck (Josh Brolin)

Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård)