Comme le comics d'Alan Moore et le film de Zack Snyder, la série Watchmen jouit d'une très solide réputation. Mais après une saison 1 acclamée, Damon Lindelof a rejeté la possibilité d'aller au-delà des neufs épisodes. Une décision ferme et définitive ?

Damon Lindelof est passé à autre chose...

Damon Lindelof, créateur de Lost et The Leftovers, a mis toutes les idées qu'il avait pour Watchmen dans la saison 1. Et à cet égard, il ne se voyait pas continuer uniquement en raison des excellents retours.

J'aimerais avoir des idées pour une saison 2, et j'aimerais vraiment que la série ait une saison 2. Mais nous avons tout mis dans la saison 1. Toutes les bonnes idées que nous avons eues, nous les avons mises dans la saison 1, plutôt que d'en garder pour plus tard. Et je ne pense pas qu'une deuxième saison devrait exister pour la seule raison que les gens ont adoré la première. Via CinéSéries.

Bien qu'une suite ne soit pas vraiment justifiée, Warner Bros. Discovery a toujours laissé la porte entrouverte, à condition que Lindelof change d'avis. Une proposition qui est toujours sur la table.

... mais la série Watchmen n'est peut-être pas morte.

Dans une interview fleuve pour Variety, Casey Bloys, directeur des programmes d'HBO Max, garde cette ligne. Si Damon Lindelof est un jour partant pour une saison 2 de Watchmen, alors il sera pleinement soutenu.

Watchmen était tellement sa création (ndlr : à Damon Lindelof). S'il ne pense qu'il y a une histoire dans laquelle il veut s'investir corps et âme, j'ai du mal à concevoir que ça vaille la peine de le faire. C'était une mini-série très spéciale pour nous. Je la mettrais au panthéon des grands succès HBO. Si Damon veut un jour y revenir, il sait que la porte est ouverte. Mais il m'est difficile d'imaginer faire une autre saison sans lui. Via Variety.

Traduction : c'est toujours aussi mal parti cette histoire, mais c'est peut-être mieux ainsi ?!