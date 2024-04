David Gaider, scénariste en chef de la franchise Dragon Age, s'est confié sur le sujet. Cela a pris la forme d'une réponse à un post sur X.com (anciennement Twitter) de Darren Lucas, critique de film, qui se demandait quelle adaptation en live-action prendrait la suite de l'excellente série Fallout. Voici ce qu'il avait à dire ce qu'il en est ressorti.

Une adaptation live-action de Dragon Age, une bonne idée ?

Contrairement à Fallout dont c'est la première adaptation, la franchise Dragon Age n'y est pas étrangère. En 2022, Netflix avait en effet produit Absolution, une série animée de plutôt bonne facture, mais sans plus. Alors que Dreadwolf approche enfin d'un long développement, l'idée d'une série originale en live-action ne serait pas totalement saugrenue pour créer de l'engouement.

Tel ne semble toutefois pas être l'avis de David Gaider, scénariste en chef de Dragon Age chez Bioware. Il a en effet répondu par la négative au post de Darren Lucas susmentionné. « J'imagine que tout le monde s'attend à ce que je dise Dragon Age en tant que solide candidat pour une série live-action. Mais ce serait selon moi une terrible idée. Je peux en effet vous dire dès maintenant qu'un show parlant d'un groupe d'aventuriers dans un monde fantastique à la D&D: L'Honneur des Voleurs ne serait pas mon premier choix. Ni le second. Ni le troisième ».

La porte n'est pas totalement fermée, mais...

« Si vous enlevez les éléments interactifs de Dragon Age, il ne vous reste plus qu'une histoire fantastique assez basique. Il faudrait redoubler d'effort pour distiller tous les éléments les rendant tous uniques dans une série live-action », ajoute-t-il. Il ne s'arrête d'ailleurs pas à la franchise pour laquelle il travaille. Selon lui, d'autres jeux du genre fantasy ne feraient pas bon ménage avec une adaptation en live-action. Il cite notamment The Elder Scrolls (et Todd Howard semble être de son avis) ou encore Baldur's Gate 3 (l'acteur incarnant Astarion n'est toutefois pas contre l'idée). David Gaider ne ferme toutefois pas la porte, en se disant « heureux d'écrire pour un tel projet », à condition que cela vaille le coup.

Mais quid alors de l'autre franchise phare de BioWare : Mass Effect ? David Gaider ne semble malheureusement pas être davantage charmé par cette perspective. « Là encore, j'ai du mal à imaginer une série qui ne fait pas déjà ce qui a été fait une douzaine de fois. La série Halo, par exemple, aurait très bien pu s'appeler Mass Effect (mérite-t-elle même de s'appeler Halo ?) », indique-t-il. Pourtant, nous apprenions il y a trois ans qu'Amazon était à deux doigts d'acquérir les droits d'adaptation de ce fascinant space opera vidéoludique. Nous n'avons plus eu de nouvelles sur le sujet depuis. Peut-être que l'énorme succès de la série Fallout motivera BioWare à revenir sur sa position s'agissant de l'univers de Shepard et compagnie ? Rien n'est cependant moins sûr... un peu comme une fenêtre de sortie pour le prochain jeu Mass Effect, voire même pour l'instant Dragon Age Dreadwolf.