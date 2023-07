Alors qu'énormément de monde s'attendaient à un pur navet, Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs a été une très grosse surprise au global. Les avis se sont accordés sur le fait que c'était un blockbuster honorable, divertissant, généreux, un peu créatif et plutôt bien fichu. Et ce en dépit de scènes moches ou d'une certaine inégalité. Des retours majoritairement positifs qui vont permettre de mettre en chantier une suite ? Ce n'est pas aussi simple.

Un nouveau film Donjons et Dragons 2 pourrait sortir

Si les spectateurs et la presse spécialisée ont éprouvé une certaine tendresse pour le film live-action Donjons et Dragons, dérivé de jeu du rôle sur table, ça ne s'est pas répercuté sur le box office. Les critiques enjouées n'ont pas fait le poids et le long-métrage fait partie des flops de 2023. Durant toute la durée de son exploitation, le film a amassé 208 millions de dollars partout dans le monde. Un chiffre insuffisant étant donné le budget de 151 millions de dollars sans les frais liés au marketing. Le calcul est vite fait.

Et c'est justement cette somme qui pourrait condamner la sortie d'une suite Donjons et Dragons. Le PDG de Paramount Pictures, Brian Collins, n'a fait pas de langue de bois. Un deuxième volet sera validé si l'investissement de départ est plus bas. « Nous devons trouver un moyen de le faire pour moins cher » (via Variety). Autant dire que ce n'est pas franchement gagné, surtout quand certains estiment qu'il y a de grosses lacunes visuelles malgré le budget.

Que ce soit Donjons et Dragons 2 ou un autre projet, Michelle Rodriguez est 100% pour. Elle veut plus que jamais pouvoir travailler à nouveau avec les réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein. « J'adore John et Jonathan. S'ils m'appellent pour un projet, je tournerai avec eux sans hésitation. J'adore leur dévouement. C'est le genre de gars qui restent éveillés jusqu'à 4 heures de matin jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est la passion qu'ils ont. Et je travaillerai avec eux sur n'importe quel projet » nous déclarait Michelle Rodriguez lors d'une interview.

Michelle Rodriguez très énervée dans Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs (crédits : CinéSérie).

Un jeu AAA D&D arrive... mais pas de sitôt

Les développeurs du jeu Donjons et Dragons : Dark Alliance ont annoncé la création d'un nouveau AAA D&D. On sait déjà qu'il tournera à l'aide l'Unreal Engine 5, le moteur graphique en vogue d'Epic Games, mais c'est à peu près tout. Dominic Guay, un ancien d'Ubisoft, a cependant précisé que le projet était mené par 80 personnes. Un effectif qui devrait grimper à 200 personnes dans quelques années. Pas de date de sortie, même s'il ne faudrait pas trop compter dessus avant 2025.

« Nous avons la marque la plus importante et la plus populaire de jeux de rôle fantastiques avec Donjons et Dragons. Une telle marque, avec 50 ans d'histoire derrière elle, inspire les développeurs et nous donne une énorme liberté de création. Nous nous concentrons sur des jeux triple A de haute qualité et nous aurons les moyens d'atteindre nos objectifs » a fait savoir Dominic Guay.