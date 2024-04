Selon les relevés de plusieurs compteurs Geiger, la série Fallout est bien le succès explosif tant espéré par ses créateurs. On peut alors légitimement s'attendre à ce que l'idée d'une adaptation de The Elder Scrolls soit aussi dans les cartons. Voici ce que Todd Howard avait à dire sur la question au micro de IGN.

Une adaptation de The Elder Scrolls dans les petits papiers de Bethesda ?

Pour faire la promotion de la première adaptation d'une licence de Bethesda, Todd Howard était présent à Los Angeles. Pour rappel, l'homme était producteur exécutif sur le show d'Amazon Prime Video. Il semblerait d'ailleurs que le fait que le projet soit arrivé à son terme, et avec un résultat explosif, relève presque du miracle. « C'est quelque chose que j'ai refusé pendant une décennie. Tout le monde voulait une série ou un film Fallout. Mais je ne le sentais pas vraiment », confie-t-il au micro d'IGN.

Pour rebondir sur cette révélation, la question lui a évidemment été posée s'agissant d'une adaptation de l'autre licence phare de Bethesda, The Elder Scrolls. Malheureusement pour les fans, il semblerait qu'une telle chose ne soit pour l'heure pas prévue. « Tout le monde demande maintenant une adaptation pour notamment The Elder Scrolls, et je continue de dire non. Il faut que le projet naisse naturellement avec de bonnes idées, et non comme quelque chose de forcé », a ainsi indiqué Todd Howard.

Une adaptation The Elder Scrolls chapeautée par Todd Howard ? Ce n'est pas pour tout de suite. © Bethesda

Un processus de création délicat pour Bethesda

Tel a semble-t-il été le cas s'agissant de la série Fallout. Bethesda aurait trouvé en Jonathan Nolan le partenaire créatif idéal pour l'adapter sur le petit écran. Des atomes crochus ont en effet été trouvés entre ses créations passées et le caractère post-apocalyptique de la franchise vidéoludique. Et il semblerait que l'alchimie entre les deux ait donné un beau bébé irradié avec cette première saison. Ne reste donc plus qu'à espérer que Bethesda trouve la même chose pour The Elder Scrolls.

« Je ne peux pas prédire l'avenir, mais ça a été l'un des projets les plus passionnants auxquels j'ai pu participer. Nous sommes actuellement sur un petit nuage », a précisé Todd Howard s'agissant du lancement de la série Fallout. Celle-ci aura d'ailleurs très certainement droit à une deuxième saison. En prenant tout cela en compte, il semblerait donc qu'il n'y ait pas encore de place pour une adaptation de son autre licence phare. Peut-être en entendrons-nous reparler à l'approche de l'encore très lointain The Elder Scrolls 6 ?