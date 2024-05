Le mois de mai 2024 aura été assez magique pour Disney+ qui a enfin accueilli Avatar 2. Pourquoi un tel délai ? À cause de la chronologie des médias chez nous qui a contraint la plateforme à attendre dix-sept-mois avant de proposer le film de James Cameron à ses abonnés. C'était évidemment l'événement de ce mois-ci, avec le retour de la série Doctor Who, même s'il y a eu d'autres temps forts. À l'image de l'ajout d'Iron Man, le long-métrage qui a lancé avec brio le MCU de Marvel, ou encore de Star Wars Tales of the Empire qui a créé la surprise. Si vous l'avez manquée, l'intégralité de la saison 1 est disponible sur le service, et c'est parfait pour celles et ceux qui n'ont pas trop de temps devant eux. La durée des six épisodes oscille entre 13 et 17 minutes.

Les films Disney+ du 27 mai au 2 juin 2024 (S22)

Disney+ copie un peu Prime Video pour ses nouveautés du 27 mai au 2 juin 2024 dans la mesure où il n'y pratiquement rien à visionner cette semaine. Mais pour le coup, la faible quantité est compensée par la qualité avec l'ajout du film Les Banshees d'Inisherin. Un long-métrage qui marque les retrouvailles entre Colin Farrell, Brendan Gleeson et le réalisateur britannique Martin McDonagh, quatorze ans après l'excellent Bons baisers de Bruges. Comme pour ce dernier, il s'agit d'une comédie à l'humour noir qui a été acclamée dans le monde, et qui a été auréolée du Golden Globe 2023 du « Meilleur film musical ou comédie » ainsi que du BAFA 2023 du « Meilleur film britannique ».

Les Banshees d'Inisherin, qui sera disponible le 31 mai 2024 sur Disney+, raconte l'histoire de deux amis de longue date. Mais tout bascule le jour où Colm (Brendan Gleeson) met fin cette amitié de toujours avec son compète Pádraic (Colin Farrell). Ce dernier va alors essayer de recoller les morceaux avec le soutien de sa sœur, mais la détermination de Colm pourrait compromettre cela. « Une fable dont la profonde tristesse n'a d'égale que sa bouleversante humanité » pour nos confrères de CinéSérie.

31 mai Les Banshees d'Inisherin



Les autres nouveautés du 27 mai au 2 juin 2024 (S22)

L'agenda des sorties Disney+ de la semaine 22 comporte également le film documentaire Jim Henson : l'homme aux milles idées. Qui est Jim Henson ? Le visionnaire derrière la cultissime émission de télé Le Muppet Show. Un monument programme du petit écran diffusé en 1977 chez nous. « Jim Henson : l’homme aux mille idées » nous fait pénétrer dans l’esprit de ce visionnaire créatif singulier, depuis ses premières années de marionnettiste à la télévision locale jusqu’au succès mondial de « Sesame Street » ou encore « Le Muppet Show ». Grâce à des documents inédits tirés de ses archives personnelles, le réalisateur Ron Howard nous offre un regard divertissant et perspicace sur un homme complexe dont l’imagination débordante a changé le monde ». À regarder aussi dès le 31 mai sur Disney+.