Nous sommes le 4 mai et pour les fans de Star Wars, c’est un jour tout particulier, le « May the 4th » en anglais (May the Force (with you) - que la force soit avec toi). C’est LE jour pour manger du Star Wars à toutes les sauces, et c’est aussi cette journée que choisit généralement la licence pour faire des cadeaux ou des annonces. Tout le monde en profite, LEGO ou encore Steam avec ses jeux à moins de 5€, c’est le festival Star Wars ! Et Disney+ n’allait certainement pas se priver non plus d’ailleurs.

Une nouvelle série Star Wars dispo sur Disney+ !

La plateforme SVOD nous avait prévenus de longue date et en cette journée un peu spéciale, Disney+ met en ligne une toute nouvelle série : Star Wars Tales of The Empire. Avec 6 petits épisodes d'un peu moins d'une vingtaine de minutes chacun, cette nouvelle série animée nous fera suivre principalement deux personnages bien connus des amoureux de la franchise. On pourra ainsi retrouver Morgan Elsbeth, une femme peu commode et aux méthodes expéditive que l'on a déjà aperçue dans The Mandalorian par exemple, mais aussi (et surtout) Barriss Offee, une héroïne que l’on avait laissée dans de beaux draps à la fin de la série The Clone Wars. S'il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'avoir vu cette dernière, il est tout de même fortement recommandé d'autant que, comme les fans le savent, The Clone Wars est l'une des meilleure séries de la franchise, et de loin.

Toutefois, vous pourrez tout de même profiter de la nouvelle anthologie sans aucun mal et ce dès maintenant puisque les épisodes de Star Wars Tales of the Empire sont d'ores et déjà disponible sur Disney+.