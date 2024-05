L'été approche mais le programme ne bouge pas. Comme chaque semaine, on fait le point sur tous les nouveaux films, séries, documentaires et émissions qui rallient les plateformes SVOD les plus importantes du marché. Avant de voir ce que Netflix a de beau à offrir, on rappelle que vous pouvez toujours visionner Atlas. Le gros blockbuster de SF avec Jennifer Lopez qui reçoit des retours très froids, mais qui est tout de même à la première place du top 10 films. À ne pas rater également, les nouvelles séries d'animation Jurassic World : La Théorie du Chaos, Mon Oni à Moi ainsi que Garôden : La voie du loup solitaire. Découvrez maintenant le line-up du 27 mai au 2 juin 2024.

Les films Netflix du 27 mai au 2 juin 2024 (S22)

Quoi de neuf dans les nouvelles sorties Netflix de la semaine 22 ? Lolita malgré moi (Mean Girls), le teen movie culte pour toute une génération, arrive dès le 1er juin prochain. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, il s'agit bien du film original de 2003 avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams. La chanteuse incarne Cady Heron qui a vécu toute son enfance en Afrique. Jusqu'au jour où ses parents, zoologistes de métier, déménagent aux États-Unis dans l'Illinois. Elle doit ainsi quitter sa vie avec des animaux sauvages pour affronter la durée réalité du lycée, et tenter d'entrer dans le moule en intégrant le groupe des bimbos appelées les « Plastiques ».

Le second film Netflix du 27 mai au 2 juin 2024 est Nocturnal Animals avec Jake Gyllenhaal et Amy Adams. Un long-métrage qui vaut le détour pour la performance de ses acteurs, et qui a des avis assez favorables sur Rotten Tomatoes avec 74% (presse) et 73% (spectateurs).

1er juin Nocturnal Animals Lolita Malgré moi



Les séries Netflix du 27 mai au 2 juin 2024 (S22)

La série évènement Netflix de cette semaine, c'est Ni Una Más (Raising Voices) avec Clara Galle au casting (À travers ma fenêtre). Ca raconte l'histoire d'Alma, une jeune lycéenne de 17 ans, qui va dénoncer une agression sexuelle qu'elle a subie. « L'enquête qui s'ensuit bouleverse sa vie et met ses relations à l'épreuve » peut-on lire dans le synopsis officiel. La saison 4 de New Amsterdam. Une série médicale où l'on suit l'arrivée de Max Goodwin au sein de l'hôpital public de New-York. Une recrue qui veut insuffler à nouveau la passion aux autres médecins et change la vie de ses patients. Enfin, il y aura également le show inédit Doctor Climax. Cette fois, il sera question d'un dermatologue thaïlandais, dans les années 70, qui éveille toute une population à la sexualité. À regarder sur Netflix le 31 mai prochain.

31 mai Doctor Climax - saison 1 Ni Una Más - Raising Voices

1er juin New Amsterdam - saison 4



Les docs et émissions du 27 mai au 2 juin 2024 (S22)

Le documentaire Danse avec le diable : Une secte sur TikTok est l'unique nouveauté du 27 mai au 2 juin 2024. Ca ne traite pas du réseau social, qui fait un carton chez les jeunes, en lui-même, mais plutôt d'une sordide affaire de secte qui cachait bien son jeu comme très souvent. « Lorsque des danseurs TikTok intègrent une agence d'artistes et l'église à laquelle elle est affiliée, des détails troublants sur leur fondateur et l'envers du décor sont révélés »