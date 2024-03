Depuis plusieurs semaines, Disney+ compense un peu sa faible quantité de programmes avec sa série Shogun. Une production originale qui fait un véritable carton dans le monde entier. D'ailleurs, si vous la suivez comme des millions de personnes, l'épisode 5 arrive ce mardi 19 mars sur la plateforme de SVOD. Et ça va faire du bien, car cette semaine, il n'y a pas énormément de sorties à dévorer. Néanmoins, là encore, le service de streaming vidéo va se rattraper avec deux gros programmes attendus.

Les nouveautés Disney+ du 18 au 24 mars 2024 (S12)

Les sorties Disney+ du 11 au 17 mars 2024 ont été bercées par la voix de Taylor Swift avec le film événement de la tournée The Eras Tour. Mais aussi le long-métrage horrifique Le Moulin et plusieurs séries comme la saison 16 d'Esprits Criminels ou encore Panda avec Julien Doré. Et pour cette semaine 12 ? Les trois nouveautés vont débarquer d'un bloc dès le mercredi 20 mars 2024 avec, entre autres, X-Men 97. La suite de la série animée culte X-Men 92 qui est disponible en intégralité depuis quelques jours sur Disney+. On retrouvera les personnages les plus emblématiques comme Cyclope, Jean Grey, Tornade ou encore Magneto. Des super-héros qui seront en proie à un « avenir dangereux et inattendu ».

X-Men 97 est sans doute LA nouveauté la plus attendue, mais un autre ajout pourrait créer la surprise. Il s'agit de Sand Land : La série, l'adaptation au format épisodique du manga d'Akira Toriyama... qui sera une version alternative du film d'animation. Cette série disponible le 20 mars sur Disney+, réalisée par l'équipe du long-métrage, sera découpée en deux parties bien distinctes. Les six premiers épisodes ont pour mission de reprendre le film, avec des scènes inédites, tandis que les épisodes 7 à 13 raconteront un nouvel arc. Découvrir cette oeuvre devrait être un moment important et émouvant pour les fans du papa de Dragon Ball, décédé le 1er mars 2024.

Dans un futur lointain, la guerre a détruit la planète entière, ne laissant qu’une terre stérile où l’approvisionnement en eau est contrôlé par un roi cupide. À la recherche d’un lac perdu depuis longtemps, le shérif Rao demande de l’aide aux démons. C’est alors que le prince des démons, Belzébuth, et son ami, Thief, vont le rejoindre dans son aventure. Ensemble, le trio improbable se lance à travers le désert, affronte dragons, bandits et le plus dangereux de tous les ennemis… l’armée du roi elle-même ! synopsis de Sand Land : La série via Disney Plus.

