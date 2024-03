Comme chaque lundi, on se réveille difficilement et on reprend le listing des sorties Netflix pour voir les ajouts des prochains jours. Sur la période du 11 au 17 mars 2024, la firme est allée à fond dans l'univers des super-héros avec quatre films Spider-Man. Les abonnés ont également pu se poser devant le film français Boîte Noire, les premiers épisodes de la saison 3 de Young Royals, la nouvelle sensation sud-coréenne bien barrée Chicken Nugget, l'intégrale de Monk ou encore Bandidos. La dernière série avec Ester Expósito (Élite). Découvrez les entrées de la semaine 12.

Les films Netflix du 18 au 24 mars 2024 (S12)

Les nouveautés Netflix du 18 au 24 mars 2024 comportent deux films. Le premier, qui sera disponible le 19 mars, est la comédie d'horreur Bodies Bodies Bodies. Ca raconte quoi ? L'histoire d'un groupe de jeunes riches qui vont faire la fête dans un manoir loin de tout, et se lancer dans une sorte de jeu du Loup. Certains sont des tueurs et ne doivent pas être démasqués par leurs victimes. Cette activité inoffensive va prendre une autre tournure lorsque des meurtres vont vraiment avoir lieu.

Le second film Netflix de la semaine 12, c'est Shirley. Un long-métrage exclusif qui narre le récit de Shirley Chisolm, la première femme noire membre du Congrès américain, dans sa course pour la présidence des États-Unis en 1972 avec le parti démocrate. Regina King (Ennemi d'État, Jerry Maguire) incarne Shirley aux côtés notamment du regretté Lance Reddick (The Wire, Horizon Forbidden West, Destiny...).

Les films de la semaine 12

Bodies Bodies Bodies (19 mars)

Shirley (22 mars)

Les séries Netflix de la semaine du 18 au 24 mars 2024 (S12)

Vous êtes pressés de voir le grand final de Young Royals ? Patience car l'ultime épisode n'arrive qu'aujourd'hui, lundi 18 mars, à 18h00 sur Netflix. La plateforme de SVOD fait donc un peu durer le plaisir contrairement à d'habitude. On suit la vie sentimentale du prince Wilhelm, au cœur d'un pensionnat prestigieux, qui va apprendre à se découvrir petit à petit, et qui devra faire un choix entre être libre ou se conformer à ses obligations royales. L'événement Netflix de la semaine 12 à ne pas louper, c'est la diffusion de la série Le Problème à 3 corps.

Le Problème à 3 corps, c'est l'adaptation de livres chinois renommés et accessoirement, le nouveau show télévisé des créateurs de Game of Thrones. C'est vraiment à voir ? Selon les premiers avis à l'étranger et la presse, très clairement. Le potentiel est déjà énorme sur cette seule saison 1. « Magnifique et perturbant, Le Problème à 3 Corps est un récit haletant qui n’oublie jamais d’être intelligent. La série, construite à partir de tranches de vie, ne transige pas sur les émotions tout en livrant un récit monumental sur le destin de l’humanité. Il en résulte une adaptation impeccable d’un ouvrage réputé inadaptable. C’est très fort, et on en redemande : cela fait du bien d’être repoussé dans nos retranchements » estime Numerama.

Les séries de la semaine 12

Young Royales - saison 3 épisode final (18 mars)

Le Problème à 3 corps (21 mars)

Les nouveautés documentaires et émissions (S12)

On finit comme toujours par les nouveautés documentaires et émissions disponibles sur Netflix. Quoi de neuf du 18 au 24 mars 2024 ? La saison 2 « Sous terre » de 100% physique ! Un show de téléréalité où des participants en excellent forme physique s'affrontent dans des défis extrêmes. Comme dans Koh-Lanta, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur à la fin pour remporter le gros lot. Rendez-vous le 19 mars pour visionner ces épisodes inédits.

Les docs et émissions de la semaine 12