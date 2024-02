Comme chaque fin de mois, les plateformes de SVOD annoncent toutes leurs prochaines sorties films, séries, documentaires et émissions. Après Netflix et Prime Video, il ne manque donc plus que Disney+ et le géant vient à son tour de dévoiler son planning pour mars 2024. Le mois de février a été vraiment timide par rapport à d'habitude, mais le service s'apprête à reprendre un peu des couleurs avec des grands noms et même des programmes cultes pour une toute une génération. Sans plus attendre, voici toutes les nouveautés des prochains jours.

Un gros film Disney+ de mars 2024

En février 2024, Disney+ a proposé le nouveau court-métrage Pixar Soi-même, ainsi qu'un long-métrage inédit Suncoast avec Nico Parker de la série The Last of Us et Woody Harrelson (Bienvenue à Zombieland) dans les rôles principaux. Descendants : le mariage royal et Coup de théâtre sont venus compléter la liste des films. En mars, vous allez peut-être frissonner avec Le Moulin. Une production américaine horrifique où un homme va se réveiller dans un lieu inconnu, sans savoir pourquoi.

« Un homme d’affaire se réveille dans une cellule, située au cœur d’un ancien moulin, sans savoir comment il est arrivé là. Contraint de travailler comme une bête de somme pour rester en vie, il doit trouver le moyen de s’échapper avant la naissance de son enfant ». Le Moulin sera disponible sur Disney+ le 15 mars 2024.

Les Swifties, les fans de Taylor Swift, vont pouvoir passer plus de temps par procuration avec la chanteuse incontournable. La version intégrale du film de sa tournée « Eras Tour » débarque en exclu sur le service avec des chansons inédites, absentes du précédent montage.

Tous les films pour mars 2024

15 mars

Le Moulin - du réalisateur de We Need to Do Something

- du réalisateur de We Need to Do Something Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)

Les séries Disney+ de mars 2024, Marvel X-Men en Force !

Les séries Disney+ de mars 2024 ne rigolent pas et une bande de super-héros cultes Marvel sont en approche. La série X-Men 97 fera ses débuts sur la plateforme le 20 mars prochain. Et surprise, les saison 3 à 5 du show d'animation de 1992 vont être ajoutées le 6 mars. Ce qui veut dire qu'elle sera désormais disponible en intégralité. Un des gros événements du mois, c'est la déclinaison de SAND LAND, le manga d'Akira Toriyma (Dragon Ball). Une série d'animation qui se place après le film et qui conserve le casting vocal de ce dernier. Idem pour la production, ce qui devrait rassurer vu l'accueil positif réservé au long-métrage.

Les abonnés Disney+ auront aussi l'opportunité de se poser devant une nouvelle production originale : Nell rebelle. Ca raconte l'histoire d'une jeune femme rusée et courage qui, sans le vouloir vraiment, va dérocher le titre de bandit le plus célèbre de l'Angleterre du 17e siècle... après avoir été accusée de meurtre à tort.

La liste complète des séries en mars 2024

5 mars

Meurtres et autres complications - une série policière à la Cluedo de Marc Webb (The Amazing Spider-Man)

6 mars

Extraordinary - saison 2

Marvel Animation X-Men (1992) - saisons 3 à 5

13 mars

Esprits criminels - saison 16

FX's Reservation Dogs - saison 3 - rien à voir le chef d'oeuvre de Quentin Tarantino

- rien à voir le chef d'oeuvre de Quentin Tarantino Boy Girl etc. - saison 2

Panda - la création TF1 avec Julien Doré

20 mars

Marvel Animation X-Men '97

Sand Land : La série - l'événement à ne pas rater par le papa de Dragon Ball

- l'événement à ne pas rater par le papa de Dragon Ball Life and Beth - saison 2

29 mars

Nell Rebelle - une exclu réalisée par Ben Taylor (Sex Education de Netflix)

Les documentaires, émissions et télé-réalité Disney+ de mars 2024

On termine avec les documentaires Disney+ de mars 2024. Ryan Reynolds, alias Deadpool, nous invite dans les coulisses d'un projet fou : gérer un club de foot gallois avec Rob McElhenney. Un acteur et réalisateur vu dans les séries Lost : Les Disparus, Philadelphia, Mythic Quest etc. « Rob McElhenney et Ryan Reynolds s’essaient à la gestion du troisième plus vieux club de football professionnel du monde. Bienvenue à Wrexham suit les rêves et les inquiétudes de Wrexham, une ville ouvrière du nord du Pays de Galles, alors que l’avenir de son équipe historique est entre les mains de deux stars d’Hollywood » synopsis officiel du documentaire.

Les deux autres documentaires Disney Plus se focalisent sur un rendez-vous iconique qui a eu lieu à Atlanta, durant la période du Spring Break dans les années 80 à 90, et sur le destin d'un danseur nigérien qui va aller au bout de ses rêves en quittant son pays natal.

Les docs de mars 2024

21 mars

Freaknik : un festival sauvage - une plongée dans la culture d'Atlanta des années 80 et 90

27 mars

FX’s Bienvenue à Wrexham - saison 2 - Deadpool qui gère un club de foot gallois

29 mars