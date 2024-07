Disney+ serait en train de préparer de vastes changements pour ces abonnements. Les pubs et le partage de compte en ligne de mire.

Les plateformes de streaming tout ce qu’il y a de plus légal font partie de notre quotidien. Il faut dire que l’offre est alléchante : profiter de centaines voire de milliers de films, séries, documentaires et autres dessins animés et émissions pour un petit abonnement mensuel… ça a de quoi faire saliver. Avant que Disney+ n’arrive, Netflix faisait office de grand leader ayant littéralement le monopole. C’est un peu lui qui dirige le troupeau encore maintenant d’ailleurs.

La preuve en est avec les mesures radicales qui sont déployées depuis plusieurs mois pour faire gonfler le nombre d’abonnements, et les caisses par la même occasion. Fin du partage de compte, augmentation, publicité… tout ce que Netflix a fait, les autres finissent par le faire. Parce que ne soyons pas dupes, c’est bien beau d’avoir le droit à un buffet à volonté, mais il faut aussi que les cuistots arrivent à se rentabiliser, et ce n’est pas toujours le cas. Malheureusement, oui, c’est nous qui payons à l’arrivée.

Disney+ préparerait des changements pour ses pubs, et pas de bons...

Disney+ sort donc les crocs à son tour, et déploie les grands moyens. La plateforme a récemment mis à jour ses conditions d’utilisation, comme l’a remarqué le site MundoPlus. Une partie de cette mise à jour concerne les publicités, et on ne parle pas d’offres spécifiques cette fois.

D’après ce que l’on peut désormais lire sur les nouvelles conditions générales d’abonnement pour la France : « Disney+ est susceptible d’offrir différentes offres d’abonnement ou options. Certaines Offres d’abonnement peuvent inclure des publicités qui viennent interrompre le Contenu comme les films et séries (ce qui signifie que les publicités sont diffusées pendant la lecture du Contenu), en plus des publicités diffusées avant ou après la lecture du Contenu ». Pas trop de surprise à première vue puisque l’abonnement le moins cher et avec pub de Disney+ fait déjà cela, mais en ces nouveaux termes, rien n’empêche Disney d’en mettre absolument partout désormais.

Qu’on se le dise, ce serait tout de même étonnant puisque ça rendrait les autres offres clairement moins intéressantes et tuerait même l’offre Standard sans pub qui n’a pour elle que l’absence de publicité justement. À voir. En revanche, dans sa lutte contre les tricheurs, Disney+ s’attaque aux petits malins qui utilisaient des bloqueurs de pub. Désormais, c’est terminé puisque ça peut aller jusqu’à vous coûter votre compte Disney+. « Si nous constatons que vous utilisez un bloqueur de publicités et/ou que vous avez pris des mesures pour empêcher l’affichage desdites publicités, nous pouvons : suspendre ou résilier votre abonnement […] », ça semble plutôt clair.

Extrait des conditions générales des abonnements Disney+ capturé par nos soins. Rien n'est acté, mais ça pourrait l'être.

C'est fini pour le partage de compte

Une mesure radicale qui vise à permettre à Disney+ de ramener un peu plus d’argent dans les caisses, au même titre qu’une autre mesure clé : l’abolition du partage de compte.

Vous étiez plusieurs à utiliser un seul et unique compte sans habiter sous le même toit ? C’est fini ! Disney+ avait déjà déployé des mesures et continuait à appliquer une politique plus stricte pour lutter contre ce qu’il autorisait pourtant auparavant, mais là, la plateforme serre la vis une bonne fois pour toutes.

C’est donc terminé de prêter son compte aux copains et à la famille, maintenant si vous n’habitez pas dans le foyer, le propriétaire du compte principal aura l’opportunité d’ajouter un « Abonné supplémentaire », à moindre coût, à l’instar de ce que l’on retrouve, une fois encore, du côté de chez Netflix.

Tous ces changements font déjà beaucoup réagir sur la toile et les utilisateurs sont en colère. Inutile de vous faire un dessin de ce qu’il se dit, c’est fleuri. Parmi les plus mesurés, beaucoup comptent littéralement se désabonner en cas de changement de politique pour la publicité. Certains parlent aussi de passer par des chemins illégaux, ce que nous déconseillons évidemment vivement. Quoi qu’il en soit, Disney+ est en train de se mettre tout le monde à dos, la colère gronde.

On rappellera cependant que pour Netflix, il se disait plus ou moins la même chose lors des différents changements et augmentations appliqués par le géant de la SVOD. Au final, le nombre d’abonnés a explosé, bien au-delà des espérances.

Source : Disney, MundoPlus