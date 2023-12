À l'image des plateformes concurrentes, le mois de décembre 2023 sur Disney+ est très chargé et ce dès la première semaine. Quoi de neuf dans la hotte du Père Mickey ? Un héros phare de Marvel est de retour au bercail avec six films, une série culte souffle sa 60ème bougie avec des épisodes spéciaux inédits, tandis qu'un autre show tire déjà sa révérence dans quelques heures. Sans plus attendre, l'agenda complet des nouvelles sorties Disney+ de la semaine 49 qui n'incluent pas de documentaires ou d'émissions. À lire également, les nouveautés Netflix de décembre 2023 ainsi que les sorties Prime Video de la semaine 49.

Les films Disney+ du 4 au 10 décembre 2023 (S49)

Les premières sorties Disney+ de décembre 2023 ont fait leur apparition sur la plateforme. Une nouvelle fournée qui risque de beaucoup plaire aux fans de l'homme araignée. En effet, le service a complété son catalogue avec six films Spider-Man anciens comme récents. Il y a la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst, les deux The Amazing Spider-Man de Marc Webb avec Andrew Garfield et Emma Stone, ainsi que Homecoming. Le premier film de la dernière trilogie avec Tom Holland et Zendaya, qui se transformera peut-être en quadrilogie d'ailleurs. Spider-Man 4 étant toujours à l'étude.

Si Peter Parker vous laisse de marbre, vous pourrez échanger les aventures du tisseur contre celle de l'ourson Paddington. Les deux long-métrages sont également disponibles sans attendre dans les nouveautés Disney+ de décembre 2023. À ces sorties de la semaine du 4 au 10 décembre 2023 s'ajoutent Répétition Générale. Un long-métrage exclusif à la plateforme et qui ne sera donc pas visible au cinéma. Il s'agit de la première réalisation de l'actrice Molly Gordon qui joue aussi l'un des rôles principaux. Elle incarne un professeur d'art dramatique d'un camp de théâtre qui est sur le point de fermer définitivement. Une fermeture qui sera peut-être évitée si elle parvient à faire du prochain spectacle un succès.

Les films de la semaine 49

Spider-Man (1er décembre)

Spider-Man 2 (1er décembre)

Paddington (1er décembre)

Spider-Man 3 (1er décembre)

The Amazing Spider-Man (1er décembre)

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (1er décembre)

Paddington 2 (1er décembre)

Spider-Man : Homecoming (1er décembre)

Répétition générale (6 décembre)

Les séries Disney+ de la semaine 49 avec du sang et des monstres

C'est aussi un début en fanfare pour les séries Disney+ de la semaine 49 avec le comeback de Doctor Who. La saison 14 avec Ncuti Gatwa (Sex Eductation) dans le rôle du quinzième docteur sera diffusée au printemps 2024, mais il y a une surprise. Pour les 60 ans, les abonnés se voient offrir une série d'épisodes spéciaux. « La Créature Stellaire » et « Aux Confins de l'Univers » sont déjà disponibles. Le prochain arrivera le 9 décembre et recevra un acteur qui a fait les belles heures d'How I Met your Mother : Neil Patrick Harris.

« Suho et Hyeonseo, qui étaient en couple pendant six ans, se retrouvent. L’un est un riche PDG et l’autre, une professeure de piano. K travaille sur un projet collaboratif avec Suho et propose à Hyeonseo de les rejoindre. Suho et Hyeonseo ont une relation mouvementée. L’histoire se répétera-t-elle ? ». Disney+ aura également son drama coréen à l'eau de rose avec la saison 2 de Soundtrack. Le nouveau chapitre de Super Noël : La série se refermera quant à lui dès le 6 décembre. Enfin, pour les très jeunes enfants, il y aura The Ghost and Molly McGee ainsi Les Super-Vilains de Valley View. Deux shows télévisés d'animation.

Les séries de la semaine 49

Doctor Who : Aux confins de l'univers (2 décembre)

Super Noël : La série - saison 2 épisode final (6 décembre)

The Ghost and Molly McGee - saison 2 (6 décembre)

Les Super-Vilains de Valley View (6 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 1 & 2 (6 décembre)

Doctor Who : Le Fabricant de jouets (9 décembre)