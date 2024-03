Pour celles et ceux qui ont la fibre nostalgique, le projet X-Men 97 a dû faire ressurgir de nombreux souvenirs. On parle tout de même de la suite de la célèbre série animée. Marvel Animation compte bien nous replonger en enfance, ou faire découvrir cet univers à un nouveau public. C'est au choix. En tout cas, on a une excellente nouvelle pour vous : elle est officiellement disponible sur Disney+. Si vous hésitez à lui donner sa chance, peut-être que cette dernière bande-annonce arrivera à vous convaincre.

X-Men 97 est enfin sortie sur Disney+

En vérité, deux vidéos ont été diffusées pour célèbre la sortie de X-Men 97 sur Disney+. La première, c'est le fameux trailer, court mais efficace, qui nous présente cette nouvelle ère pour nos héros. On le rappelle encore, mais la direction artistique est vraiment de toute beauté. Ce n'est pas forcément frappant au premier coup d'œil, mais il y a une réelle volonté de se rapprocher du style de l'époque. Non seulement on n'est pas dépaysé, mais en plus, ça nous donne l'impression de retrouver de vieux amis. Il va sans dire que ça va sûrement faire son petit effet.

Quant à la deuxième vidéo, il s'agit d'un récapitulatif des autres saisons de X-Men 97. Vous aurez ainsi accès à tous les événements importants qui se sont déroulés depuis le début, histoire de ne pas être perdu. Quoi qu'il en soit, c'est accessible sur Disney+ et pour rappel, la série sera composée d'un total de 10 épisodes. Pour le moment, vous en avez deux à savourer. Le reste sera diffusé de façon hebdomadaire. Au moins, il n'y aura pas besoin de patienter longtemps à chaque fois.

Un joli casting pour couronner le tout

Pour avoir une bonne série animée, il ne suffit pas d'une histoire prenante. Il faut également un bon casting, et à ce niveau-là, X-Men 97 se montre prometteur. Pour rappel, Magneto sera joué par Matthew Waterson, tandis que le rôle de Cyclops est assuré par Ray Chase. Quant à Jean et Rogue, elles sont respectivement incarnées par Jennifer Hale et Lenore Zann. Pour le reste, on a George Buza pour Beast, Holly Chou en Jubilee et Christopher Britton en tant que Mr. Sinister. Sans oublier Cal Dodd comme Wolverine, AJ LoCascio en Gambit et Gui Agustini en Roberto da Costa ou Sunspot.

Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez d'ores et déjà apprécier leurs performances sur Disney+ via les deux premiers épisodes, et il faut l'avouer, c'est globalement convaincant. En tout cas, c'est un véritable plaisir de pouvoir se plonger dans notre enfance à travers cette série X-Men 97. C'est aussi un excellent moyen de l'introduire à des néophytes qui ne connaissent pas bien notre groupe de mutants. Qui sait, après ça, ils auront peut-être envie de regarder les cinq saisons précédentes.