Les nouveautés films et séries Disney+ de la semaine sont presque toutes disponibles. La firme de Mickey doit encore ajouter le long-métrage Le Menu et le documentaire Thank You, Goodnight : L'Odyssée de Bon Jovi ce vendredi 26 avril 2024. Ces nouvelles sorties ont été marquées par la fin de l'une des séries les plus importantes des plateformes SVOD. Une production originale qui a été couronnée de succès et qui a décidé de ne pas tirer sur la corde. Mais en coulisses, les choses pourraient évoluer si l'on en croit une interview des showrunners.

LA série phénomène Disney+ de retour dans les prochains mois ?

D'habitude, Disney+ crée l'événement avec ses séries Marvel, même si celles-ci divisent en général. Il n'en reste pas moins que ce sont des productions primordiales pour l'aura de la plateforme. Mais finalement, le carton tant attendu par la firme aux grandes oreilles n'est pas venu des super-héros du MCU. Non, le projet qui a fait rentrer le service de streaming vidéo dans la cour des grands, c'est Shogun. Une série qui a brisé tous les records en cumulant plus de 9 millions de vues sur Disney+ en six jours seulement.

Pourquoi un tel succès ? Peut-être à cause, ou plutôt grâce au livre de James Clavell, sorti en 1975, qui a servi pour l'adaptation sur Disney+ et qui a été un immense best-seller. L'univers au Japon Féodal a aussi attiré beaucoup monde. Mais au final, tout cela n'aurait pas pesé lourd si la série Shogun n'avait pas été réussie. Hors, les avis sont élogieux et unanimes. Il y aura t-il une suite ? Normalement, non. Depuis le départ, cela a été annoncé comme une mini-série limitée. « Nous aimons la façon dont le livre se termine ; c’était d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous voulions tous les deux le faire. Et nous avons fini [la série] exactement à cet endroit » a déclaré Justin Marks, l'un des créateurs.

Crédits : Disney Plus.

La saison 2 de Shogun déjà en développement ? Non mais...

Shogun saison 2 semblait donc impossible, mais une déclaration dans les colonnes de The Hollywood Reporter sème désormais le doute. Les dirigeants de Disney+ tenteraient-ils de convaincre les showrunners d'aller plus loin et de continuer l'aventure ?

[À la question de savoir si une saison 2 de Shogun verra le jour ou non] Je ne sais pas. Je n'arrête pas de dire que je veux que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes vis-à-vis du livre. J'espère que c'est le cas des téléspectateurs et des lecteurs du livre en ce qui concerne l'histoire et son dénouement. Je pense que si nous avions une histoire, si nous pouvions en trouver une, nous serions ouverts à l'idée. Mais je ne pense pas que quelqu'un veuille se lancer là-dedans sans des plans réels. Et c'est aussi une question de savoir ce que les gens veulent. Il ne s'agit pas seulement pas de surpasser le livre, mais également d'égaler ce qui a été créé par Clavell. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais d'ailleurs pas si Clavell aurait pu le faire non plus. Justin Marks via The Hollywood Reporter.

Comme on peut le voir, Justin Marks est nettement moins catégorique, mais ça ne veut pas dire qu'une saison 2 de Shogun verra le jour pour autant sur Disney+.