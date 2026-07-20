Découvrez votre programme du 20 au 26 juillet 2026 sur Disney+. La plateforme aux grandes oreilles s'offre la conclusion d'une exclusivité, Bleach, qui a de quoi faire rougir Netflix, Prime Video et même Crunchyroll. Mais ce n'est pas la seule série qui va enfin avoir droit à sa suite dans les jours qui viennent. Sans compter le film sur Bruce Springsteen qui va rejoindre le catalogue. On vous donne toutes les dates de sorties.

Un nouveau film arrive sur Disney+

Il vous manque votre dose de Jeremy Allen White sur Disney+ ? Eh bien les programmateurs du service de streaming ont pensé à vous ! Pendant la semaine du 20 au 26 juillet 2026, vous pourrez retrouver l'acteur star de The Bear dans un film musical de 2024. Si la chanson “Born in the USA” vous parle, alors vous aurez plaisir à découvrir Springsteen: Deliver Me from Nowhere, le biopic sur le chanteur star et l'enregistrement de son album Nebraska. Voici quand vous pourrez le voir :

23 JUILLET : Springsteen: Deliver Me from Nowhere — biopic sur le célèbre chanteur, icône des États-Unis.



Les nouvelles séries du 20 au 26 juillet 2026

Du côté des séries sur Disney+, le programme est un peu plus rempli cette semaine. Le service de streaming continue de miser sur l'animation en juillet 2026. Les amateurs de satires à la Simpson pourront découvrir ou reprendre Les Rois du Texas avec la saison 15, disponible dès aujourd'hui. Mais la nouveauté la plus attendue des prochains jours, c'est assurément la dernière partie de Bleach Thousand-Year Blood War. La Calamité marque l'affrontement final pour Ichigo et ses compagnons. Et ce n'est pas tout, voici le calendrier pour ne rien manquer :

20 JUILLET : Les Rois du Texas | saison 15 — série d'animation satirique sur les États-Unis.

22 JUILLET : A Shop for Killers | saison 2, épisode 1 et 2, puis chaque mercredi — K-drama entre action et thriller.

23 JUILLET : Pompéi : Tom Hiddleston remonte le temps — série documentaire historique qui revient sur le drame italien.

25 JUILLET : BLEACH : Thousand-Year Blood War | partie 4 — c'est la fin pour l'anime culte tiré du manga de Tite Kubo.

