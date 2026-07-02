Un peu en retard, Disney+ a dévoilé toutes ses nouveautés pour sa plateforme en juillet 2026. Entre des séries d’animation et des films récents, voici toutes les sorties du mois.

A chaque mois, des nouveautés. Toutes les plateformes de streaming sans exception suivent le même modèle. Des programmes sont retirés du catalogue, tandis que d’autres viennent le gonfler. Disney+ a tardé à dévoiler son calendrier pour juillet 2026 et, été oblige, il est un peu moins fourni qu’à l’accoutumée. Entre nouveautés originales pour les petits et grands, films récents, retour de séries attendues et programmes originaux, voici l’agenda de Disney+ en juillet 2026.

Le calendrier des films en juillet 2026

Pas de ballet de classiques comme chez certains concurrents, mais quelques nouveautés récentes sont attendues côté films sur Disney+. A commencer par Tron Ares, troisième volet de la saga de science-fiction porté par Jared Leto. Le film suit Ares, un programme d’intelligence artificielle qui va bouleverser l’équilibre entre le monde numérique et le monde réel le jour où il franchit la frontière entre les deux et sort de la Grille. Changement d’ambiance ensuite avec l’autre tête d’affiche du mois côté films sur Disney+ : Springsteen Deliver Me From Nowhere. Un biopic consacré à Bruce Springsteen, incarné par Jeremy Allen White (The Bear) et centré sur la création de l’album Nebraska, l’une des œuvres les plus intimes de sa carrière. Pour le reste, voici tous les films Disney+ de juillet 2026 :

1/07

SOUS LES JUPES DES FILLES

3/07

9 MOIS FERME

09/07

TRON : ARES

5/07

LA PAMPA

8/07

PADDINGTON AU PÉROU

17/07

DESCENDANTS : LA MALÉDICTION DU PAYS DES MERVEILLES

19/07

DIS‑MOI QUE TU M’AIMES

23/07

SPRINGSTEEN : DELIVER ME FROM NOWHERE

24/07

MON MEILLEUR AMI

Toutes les séries Disney+ de juillet 2026

Côté séries, la plateforme misera avant tout sur le retour de X-Men 97. Dans cette nouvelle saison, les mutants tentent de regagner leur ligne temporelle d'origine, les années 90, après avoir été dispersés à travers le temps. Une mission qui se complique rapidement avec l’apparition d’une menace redoutable, Apocalypse, dont l’immortalité et les ambitions risquent de bouleverser leurs plans. Entre la suite de X-Men 97, la saison 14 de Family Guy, un épisode spécial pour Les Simpson et la partie 4 de Bleach : Thousand‑year Blood War, les fans d’animation auront décidément de quoi s’occuper en juillet 2026 sur Disney+. Voici le programme pour les séries :

01/07

X‑MEN 97 Saison 2

3/07

LES SIMPSONS‑ SIMPSLEY - épisode spécial

8/07

PRINCESSE SOFIA : APPRENTIE MAGICIENNE

15/07

FAMILY GUY Saison 14

20/07

LES ROIS DU TEXAS Saison 15

23/07

NATIONAL GEOGRAPHIC POMPÉI : TOM HIDDLESTON REMONTE LE TEMPS Saison 1

25/07

BLEACH : THOUSAND‑YEAR BLOOD WAR ‑ PARTIE 4

27/07

FURIOUS Saison 1

Sans date

A SHOP FOR KILLERS Saison 2

Source : Disney+