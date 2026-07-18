Le mois d'août 2026 sera chaud sur Disney+. La plateforme de streaming veut frapper fort avec certaines des nouveautés les plus attendues de l'années après leur carton au cinéma l'an passé. Zootopie 2 est notamment de la partie, ainsi que le dernier Predator. Mais ce n'est pas tout. On voit le retour d'une série de science-fiction se confirmer, de même que le lancement d'une adaptation à ne pas manquer. Suivez le calendrier des sorties avec nous.

Trois films confirmés en août, dont un des plus gros cartons de 2025

C'est du côté du cinéma que Disney+ veut marquer le coup en août 2026. Le service de streaming va accueillir le plus gros succès au box office occidental de 2025, à savoir Zootopie 2. Le film d'animation qui a cartonné pendant des mois l'année dernière avec une nouvelle aventure policière et animlière promet de s'offrir un second souffle dans votre abonnement. Ce sera aussi le cas de Predator Badlands, qui a su relancer avec brio la licence de science-fiction culte sur grand écran. Mais ce n'est pas tout, car un troisième film est prévu lui aussi le mois prochain :

6 AOÛT : Predator : Badlands — un Predator et une humaine doivent s'allier pour survivre.

14 AOÛT : Camp Rock 3 — la saga musicale culte avec les Jonas Brothers est de retour.

27 AOÛT : Zootopie 2 — la vie pour les animaux n'est pas de tout repos.



Deux premières séries attendues en août sur Disney+

Les amateurs de série ne seront pas en reste non plus en août 2026 sur Disney+. Les fans de la Guerre des étoiles sont notamment aux aguets pour la sortie de Star Wars Visions : Le Neuvième Jedi. Les 8 épisodes reprennent le cours de l'histoire de Lah Kara, en plein apprentissage après les événements des deux précédents volumes de la série d'animation. Décidée à sauver son père, elle va devoir se surpasser tout en respectant le crédo de son ordre. Cela dit, une autre nouveauté arrive aussi le mois prochain sur la plateforme de SVOD, on a déjà la date :

5 AOÛT : Star Wars : Visions : Le Neuvième Jedi — nouvelle salve d'épisodes pour la série d'animation qui rassemble les meilleurs studios.

6 AOÛT : The Shards — adaptation du roman a suspens de Bret Easton Ellis.

