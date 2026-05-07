Après être devenue l’une des séries les plus en vogue du moment, The Bear arrivera officiellement à sa conclusion avec sa saison 5, à venir très bientôt sur Disney+.

Depuis plusieurs semaines, Disney+ joue sans aucun doute la carte de la nostalgie à fond. En effet, entre le retour de Malcolm et Scrubs avec de nouvelles saisons, et l’arrivée imminente de films comme Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère, les années 2000 sont plus que jamais à l’honneur sur la plateforme. Ce qui ne l’empêche pas, bien sûr, de faire la part belle aux nouveautés de notre époque, également très attendues. Et justement, on sait désormais quand arrivera la saison finale de l’une des séries les plus populaires de Disney+.

Lancée en 2022, la comédie dramatique The Bear a immédiatement connu un succès aussi fulgurant que phénoménal. Avec 21 Emmy Awards et 49 nominations à son actif, elle s’est incontestablement imposée comme l’une des meilleures séries comiques de ces dernières années, en plus d’être l’une des séries les plus en vues du moment. Mais puisque toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin, The Bear arrivera finalement à sa conclusion au terme de sa saison 5, dont la diffusion est prévue pour le 25 juin 2026 sur Disney+.

La bonne nouvelle a en effet accompagné la diffusion surprise d’un épisode spécial, « Gary », dévoilé le 5 mai dernier et faisant office de préquel aux événements de la série. On y suit les aventures de Richie et Mikey, respectivement incarnés par Ebon Moss-Bachrach et Jon Bernthal, tandis qu’ils voyagent de Chicago à Gary dans l’Indiana. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons également appris pour l’occasion que Disney+ diffusera l’intégralité de la saison 5 de The Bear simultanément, soit huit épisodes.

Pour rappel, celle-ci débutera au lendemain des événements contés à la fin de la saison 4, qui révélait la décision de Carmy (Jeremy Allen White) d’abandonner la restauration et de laisser le restaurant entre les mains de Sydney, Richie et Natalie. Autant dire, donc, que The Bear nous réserve sans aucun doute une dernière saison riche en surprises et en rebondissements, que l’on aura le plaisir de découvrir dès le mois prochain. Parviendra-t-elle à battre son record d’audience établi avec sa saison 3 pour l’occasion ? Réponse à partir du 25 juin.

Source : Disney+