Le programme de Crunchyroll gagne encore en intensité pour le reste de l'année 2026 et même au-delà. La plateforme de SVOD fait encore de grosses annonces.

Décidément, c'est une belle année pour Crunchyroll. Outre les titres cultes qui ont marqué la première moitié de l'année, la relève assure le spectacle sur la plateforme de SVOD. Des titres émergents qui cartonnent vont bientôt faire leur retour, tandis que des nouveautés de plus en plus attendues se préparent à se montrer au grand jour. Une tonne d'annonces arrive, tenez-vous prêt.

Crunchyroll vous réserve du lourd avec ses prochaines séries de 2026

Nous sommes à présent à moins d'un mois de la prochain édition de l'Anime Expo. La grande convention de Los Angeles se tiendra du 2 au 5 juillet 2026 à Los Angeles. C'est un rendez-vous absolument incontournable pour tous les amateurs de japanimation, car les studios et diffuseurs se réunissent afin de présenter leurs nouveautés. À ce titre, Crunchyroll sera évidemment présent cette année avec des titres qui vont vous mettre l'eau à la bouche.

Confirmant sa présence pour l'Anime Expo 2026, Crunchyroll a également révélé son line-up. Le diffuseur organisera plusieurs panels autour de ses prochaines séries événements, parmi lesquelles Les Carnets de l'apothicaire qui préparera l'arrivée de sa saison 3, mais aussi Tomb Raider King, le nouveau phénomène de Kakao après Solo Leveling. On espère aussi connaître enfin la date de sortie de la saison 2 de Gachiakuta ou, à défaut des détails pour nous teaser la suite. Et ce n'est là qu'un aperçu de ce qui vous attend.

Calendrier de sortie des séries attendues à l'Anime Expo

En tout, Crunchyroll présentera 13 séries différentes durant l'Anime Expo 2026. Ce sera sûrement l'occasion de préciser encore un peu plus son calendrier de sorties pour l'année 2026 et même pour 2027 :

Juillet 2026 : 05/07 — Goodbye, Lara 06/07 — I Became a Legend after My 10 Year-Long Last Stand 08/07 — Tomb Raider King Saga of Tanya the Evil | saison 2 The Oblivious Saint Can't Contain Her Power The Ogre's Bride Victoria of Many Faces Villager of Level 999

Octobre 2026 : Firefly Wedding (Les Noces des Lucioles) Les Carnets de l'apothicaire | saison 3, cour 1 Overgeared

Courant 2026 : Sasaki and Peeps | saison 2

Avril 2027 : Les Carnets de l'apothicaire | saison 3, cour 2

Date à préciser : Gachiakuta | saison 2

