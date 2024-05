Après les sorties Netflix, découvrons ce que Disney+ réserve à tous ses abonnés. Pour les premiers jours, la plateforme a imité la firme au N rouge en s'offrant le biopic sur Queen, Bohemiam Rhapsody. Ce week-end, la société aux grandes oreilles a célébré le May the 4th 2024 avec la nouvelle série Star Wars Tales of Empire. Un show télévisé animé en format court peut-être pas indispensable, mais qui a su surprendre selon les critiques. C'est déjà ça de pris ! Mais le meilleur reste à venir cette semaine avec deux très, très gros morceaux.

Les films Disney+ du 6 au 12 mai 2024

Autant être clair et spoiler un peu à l'avance, mais les nouveautés Disney+ du 6 au 12 mai 2024 se comptent sur les doigts d'une main. La quantité n'est pas là, mais la qualité, oui. L'excellentissime Iron Man avec Robert Downey Jr est l'unique film de la semaine. Et il a une place très spéciale dans l'histoire de Marvel Studios et du MCU puisque c'est le premier projet qui a réellement lancé l'univers cinématographique. À ce jour, ça reste d'ailleurs l'un des meilleurs de super-héros, toutes crèmeries confondues. Un récit sur les origines du personnage iconique. Ce sera disponible le 10 mai prochain sur Disney+.

10/05 Iron Man - les débuts du MCU et l'un des meilleurs films Marvel de très loin



Les séries de la semaine 19 avec une nouveauté ultra attendue

C'est un peu plus garni pour les nouvelles séries Disney+ avec Les Ombres du Passé qui arrive le 10 mai également. Il s'agit d'une série thriller avec Elena Anaya, dans le rôle principal, connue pour avoir tourné dans La piel que habito de Pedro Almodovar ou encore dans les films Mesrine avec Vincent Cassel. Elle y incarne Paula Ríos, une inspectrice de police, qui va être envoyée sur l'île de Majorque après la découverte de restes humains. Une affaire difficile pour l'enquêtrice à partir du moment où elle va apprendre que les restes appartiennent à sa grande sœur, disparue vingt-cinq ans en arrière. Une production originale Disney+.

Mais le gros temps fort Disney+ du 6 au 12 mai, et même du mois tout court, ce sera le soft reboot de Doctor Who. Après plus de 60 ans et près de 900 épisodes, la série légendaire de la BBC s'offre un nouveau départ avec Ncuti Gatwa (la série Sex Education de Netflix) dans le costume de l'aventurier qui voyage à travers le temps. Tous les ingrédients seront là, de l'extravagance du docteur au TARDIS, la cabine de police britannique qui fait office de DeLorean.