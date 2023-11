L'engouement autour de John Wick ne connaît pas de limites : entre films, jeux et séries, l'expansion de cet univers est phénoménale. Un projet inédit vient d'être dévoilé, promettant de nouvelles folies. On vous dit tout.

L'expansion de l'univers John Wick transcende le grand écran. Chad Stahelski, maître d'œuvre de la franchise, travaille sur une série télévisée promettant une expérience plus proche du cinéma, distincte du préquel The Continental. Un autre projet est également en préparation.

John Wick multiplie les projets

Dans une interview pour le podcast The Discourse, Stahelski, réalisateur et ancien cascadeur a exprimé son envie de ne pas révéler entièrement le High Table, l'organisation mystérieuse au cœur de la série. Pour éviter les clichés et maintenir une part de mystère. Il a souligné que la série permettra d'explorer davantage cet univers et ses personnages, sans se focaliser uniquement sur John Wick lui-même (et forcément Keanu Reeves).

Le réalisateur a également souligné l'avantage du format télévisuel pour développer les arrière-plans des personnages et de l'action. Sans devoir consacrer trop de temps à poser les bases de l'histoire comme dans un film. Il envisage de mêler création d'univers et action dans cette nouvelle série, distincte de The Continental, qui pourrait présenter de nouveaux personnages de John Wick : Chapitre 4. Parmi eux, Caine retient l'attention. C'est du moins à lui que l'on pense en premier.

Il est présenté comme le double de Wick, un assassin qui, par amour - un sentiment généralement proscrit dans leur profession - a fait un grand sacrifice. Tandis que l'amour de Wick pour sa regrettée épouse a tracé son destin, Caine est animé par l'affection pour sa fille, menacée par le High Table pour assurer sa coopération. Donnie Yen lui prête ses traits avec charisme à l'écran. Et clairement le personnage a fait l'unanimité.

Un autre projet en route ?

Stahelski a aussi partagé son enthousiasme pour un projet d'anime John Wick, mentionnant son amour pour l'anime japonais et la possibilité d'y raconter des histoires encore plus impressionnantes que celles des films. Bien que peu impliqué dans The Continental, Stahelski a aidé l'équipe créative à s'immerger dans l'univers qu'il a créé pour John Wick, avant de les laisser prendre leur envol avec leur propre vision. On peut imaginer la même chose pour un anime.

En conclusion, Chad Stahelski attribue le succès de John Wick non seulement à son caractère fantastique assumé, mais aussi à l'équipe créative constante qui partage une vision commune. Il promet que les deux nouvelles séries enrichiront l'univers John Wick tout en conservant l'esprit ludique et légèrement extravagant qui a fait le charme de la franchise.