Disney+ s'apprête à refondre ses offres et les abonnés vont en payer le prix fort. D'autant qu'une mauvaise surprise s'est glissée discrètement dans les conditions d'utilisation.

La plateforme Disney+ ne se cache pas de vouloir faire des économies. Mais aussi d'augmenter ses revenus après une perte de plus de 7 millions d'abonnés. Pour remplir à bien sa mission de sauvetage, le service a trois axes d'amélioration. Des idées qui s'appliqueront dès le mois prochain pour les nouveaux utilisateurs. Mais attention, les anciens ne seront pas du tout épargnés par ces douloureux changements.

Entre hausse des prix et fin du partage de compte

Après l'énorme surprise du mois d'octobre, Disney+ a d'autres cadeaux bien moins sympathiques pour ses abonnés. La firme de Mickey va prochainement tester, au Canada dans un premier temps, la fin du partage de compte. Et gare à ceux qui voudraient continuer cette pratique au-delà du 1er novembre 2023. Ils risquent peut-être gros puisque des poursuites sont sous-entendues. « Nous pouvons limiter l'accès au service ou résilier l'abonnement, et / ou prendre toute autre mesure autorisée dans le cadre du contrat ».

Si les abonnés français Disney+ sont pour l'instant tranquilles à ce niveau, ils ne pourront pas éviter la hausse des prix s'ils souhaitent conserver leur abonnement. À partir du 1er novembre, les nouveaux utilisateurs devront payer la modique somme de 11,99€ par mois, contre 8,99€ auparavant. Et pour s'assurer de les faire craquer tous les avantages actuels tels que la 4K ou le HDR seront exclusifs à l'offre Premium la plus chère. Les abonnés actuels sont aussi visés par cette augmentation des tarifs, et attention, car un prélèvement automatique est prévu à compter du 6 décembre prochain.

« Les abonnés actuels qui choisissent de ne pas changer de formule d'abonnement seront facturés au nouveau tarif à compter du 6 décembre ou après cette date. Si vous refusez ces modifications, vous avez la possibilité de résilier votre abonnement Disney+. Si vous avez souscrit un abonnement annuel pour lequel il vous reste plus d'un mois et que vous souhaitez le résilier, appelez-nous au 01 86 65 51 66 dans les 30 jours suivant la réception de cet e-mail. En cas de non résiliation de votre abonnement dans les 30 jours ou si vous ne nous contactez pas de la manière décrite ci-dessus, votre abonnement se poursuivra automatiquement ». Mais surprise, il y a pire.

De la pub sur Disney+... même pour l'offre Premium

Ces derniers jours, la plateforme a donc commencé à informer par mail les abonnés Disney+ des changements. Si vous ne l'avez pas lu, vous êtes peut-être passés à côté de cette mauvaise surprise. Le service se réserve le droit de placer des pubs, même dans les abonnements sans publicité à 8,99€ et 11,99€.

« Une disposition a été ajoutée afin de préciser que les abonnements « sans publicité » peuvent inclure un contenu promotionnel limité, des informations sur des marques Disney, des messages de parrainage et autres, y compris des publicités dans le contenu en direct ou des événements spéciaux qui contiennent des pauses publicitaires traditionnelles. Nous avons également inclus une nouvelle clause expliquant la procédure en place dans le cas où nous supprimerions l'offre d'abonnement que vous avez souscrite ».

Néanmoins, comme stipulé dans le message, les pubs dans les offres Standard et Premium ne seront pas la nouvelle norme, mais plutôt l'exception. Ca touche « le contenu en direct ou des événements spéciaux qui contiennent des pauses publicitaires traditionnelles ». Traduction : en cas de diffusion d'un programme sportif par exemple, vous aurez des publicités même en étant premium. C'est par conséquent limité, mais est-ce ça le restera ? À terme, n'y aura t-il pas des pubs sur toutes les offres sur Disney+ et tous les programmes, films comme séries ? La question mérite d'être posée. En attendant ces changements, n'hésitez pas à consulter les nouveautés Disney+ de la semaine.