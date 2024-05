C’est LA sensation du moment, la série Shogun a fait énormément parler d’elle depuis sa diffusion sur FX et surtout Disney+. La plateforme héberge en effet tous les épisodes de la première saison fortement acclamée par la critique et les spectateurs. Une série adulée et adorée pour sa réalisation et sa fidélité à l'œuvre originelle dont elle s’inspire. Mais après une saison particulièrement intense, tout devait s’arrêter. Sauf que…

La saison 2 se Shogun semble se confirmer

Si les showrunners se disaient, à la base, épuisés et pas spécialement chauds pour une saison 2 de Shogun, Justin Marks est quant à lui revenu, en quelque sorte, sur ses premiers mots il y a quelques semaines en signalant que si histoire il y avait, il pourrait bien revenir pour une nouvelle saison.

Nul doute que les hautes sphères de FX et Disney+ ont dû faire un peu de pressing et de charme pour en arriver là.

Aujourd’hui, Deadline nous rapporte de nouvelles informations qui pourraient bien confirmer l’arrivée d’une très attendue saison 2 pour Shogun.

La firme FX vient en effet de sécuriser l’un des acteurs majeurs de la série, Hiroyuki Sanada, qui incarne un personnage extrêmement important dans la série. L’acteur aurait d’ores et déjà signé un accord pour une suite, FX ne pouvant se passer de lui si saison 2 il y a.

Ça ne veut donc pas dire que c’est acté, mais ça veut bel et bien dire que quelque chose est actuellement en train de se décider. FX et Disney sont certainement en train de marchander alors que les fans espèrent de tout cœur que Justin Marks et sa compagne Rachel Kondo rempileront pour la suite. On est donc clairement pas à l'abri d'une grosse surprise pour la siason 2 de Shogun, on croise les doigts.