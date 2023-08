Une grosse partie du succès des films Marvel et de son coté épique repose bien évidemment sur son équipe technique. Et de ce coté, rien ne va plus pour la plus célèbre maison de super héros.

On le sait fort bien depuis la grève des scénaristes, le monde d'Hollywood est inégalitaire. Alors que les productions touchent le pactole comme c'est le cas des têtes d'affiche, les équipes techniques et les scénaristes se contentent des miettes. Cela fait un bout de temps que les équipes FVX des grandes entreprises se plaignent mais cette fois la coupe est pleine et ils ont décidé d'agir ensemble au sein même de Marvel Studios. Un tournant qui risque bien de donner des sueurs froides aux dirigeants. Que peut-on apprendre ?

Un syndicat qui va mettre la pression chez Marvel

Après plus d'un an de révélations accablantes sur le surmenage systématique et le manque de contrepartie financière pour les équipes VFX (effets spéciaux) de chez Marvel, les techniciens ont pris une décision radicale : le syndicalisme. Le cauchemar de tout bon capitaliste. En effet, les équipes ont déposé une pétition pour demander la reconnaissance d'un syndicat auprès du studio. C'est ainsi qu'un groupe de plus de 50 employés a déposé une demande d'élection pour être représenté par l'International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail). Les travailleurs demandent que l'élection ait lieu dès le 21 août. Ça va faire mal.

Dans toute l'histoire d'Hollywood, c'est la première fois que des professionnels des effets visuels s'unissent pour réclamer les mêmes droits, les mêmes protections salariales et la même surveillance professionnelle dont bénéficient les travailleurs de presque tous les autres secteurs de l'industrie du divertissement. Mark Patch, artiste VFX, déclare à ce propos :

Pendant près d'un demi-siècle, les travailleurs de l'industrie des effets visuels se sont vu refuser les mêmes protections et avantages que ceux dont bénéficient leurs collègues et équipiers depuis les débuts de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Il s'agit d'une première étape historique pour les travailleurs de l'industrie VFX, qui se rassemblent d'une voix collective pour exiger le respect de ce qu'ils font.

Avec le recul, il est vrai qu'à une époque où de très nombreux films comportent au moins un ou plusieurs effets visuels, demander une meilleure réglementation du métier et plus de justice salariale semble être la moindre des choses. Sans ces artistes, un studio comme Marvel n'est rien et une grosse part du succès repose sur la qualité impressionnante du rendu technique.

Avengers et la multiplication de fonds verts

Un espoir de changement ?

Pour ces artistes VFX, c'est tout le système qui est à revoir, car les inégalités sont trop nombreuses et à tous les niveaux. Cela ne concerne pas uniquement les salaires, mais aussi les heures de travail. Bella Huffman, coordinatrice des effets visuels chez Marvel, déclare :

Les délais d'exécution ne s'appliquent pas à nous, les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à nous, et l'équité salariale ne s'applique pas à nous. Les effets visuels doivent devenir un département durable et sûr pour tous ceux qui souffrent depuis trop longtemps et pour tous les nouveaux venus qui doivent savoir qu'ils ne seront pas exploités.

Ce grand mouvement s'inscrit bien évidemment dans un cadre plus large puisque toute la profession hollywoodienne est en train de se révolter contre les agissements des studios. Artistes, acteurs, scénaristes... Tous veulent du changement et il faudra bien que les productions finissent par écouter. Difficile de faire la sourde oreille quand toute la profession vous tourne le dos. Ca va claquer des dents chez Disney.