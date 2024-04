La recherche de rentabilité est le principal problème des plateformes de SVOD. Et être leader sur le marché comme Netflix, ou un géant avec une grande puissance de frappe à l'image de Prime Video, ne garantit pas forcément cet équilibre tant désiré. Pour cela, les services font donc souvent évoluer leur modèle économique, et sans surprise, la méthode qui revient le plus consiste à augmenter les prix des abonnements. Mais depuis quelque temps, une autre solution a été mise en oeuvre et Disney+ compte bien l'exploiter à l'instar de son plus grand concurrent.

Une mauvaise nouvelle pour les abonnés Disney+

Dans une interview pour CNBC, Bob Iger, le patron de Disney, a évoqué sa future stratégie vis-à-vis de la plateforme de streaming vidéo Disney+. Son intention est pour le moins claire, il faut essuyer les pertes financières et redresser la barre. Et cela a commencé il y a plusieurs mois avec une hausse des prix et a été encore plus loin avec l'introduction de pubs dans les abonnements premium. L'autre moyen, qui a déjà été retenu par Netflix, c'est de mettre fin au partage de compte gratuit et de faire payer un supplément à celles et ceux qui souhaitent garder cette option. Une décision radicale, mais qui a porté ses fruits pour la firme au N rouge. Cette dernière ayant regagné des abonnés dans la foulée.

Ça a donné des idées à Disney+ qui va reproduire exactement le même modèle. Depuis le mois de mars 2024, le partage de compte est interdit - au Canada et aux États-Unis - et la société avait même menacé de représailles les resquilleurs. « Nous pouvons limiter l'accès au service ou résilier l'abonnement, et / ou prendre toute autre mesure autorisée dans le cadre du contrat ». Lors de son entretien, Bob Iger a durci le ton. Dès le mois de juin 2024, le partage de compte Disney+ sera payant exactement comme Netflix. Et non, les français n'y échapperont probablement pas puisque ce sera aussi instauré dans d'autres parties du globe à partir de septembre 2024.

En juin, nous ferons notre première vraie incursion dans le partage de compte. Ce ne sera réservé qu'à quelques pays et marchés dans un premier temps. Mais cela va s'étendre de manière significative avec un déploiement complet en septembre. Via CNBC.

Un partage de compte payant, mais à quel prix ?

Plutôt que de supprimer totalement le partage de compte, Disney+ va donc le faire payer. Et vous vous demandez sûrement combien cela coûtera. Aucune annonce n'a été faite sur le sujet, mais Bob Iger étant très admiratif du succès de Netflix, il y a des chances qu'il s'en inspire. Actuellement, si vous voulez qu'une personne hors de votre foyer utilise votre abonnement Netflix, il y a une taxe de 5,99€ par mois en plus du prix de base. Par exemple, avec la formule Standard (sans pubs), la facture monte à 19,48€ par mois. Pour ajouter deux personnes supplémentaires, il faut souscrire à Netflix Premium, ce qui fait donc un total de 31,97€ par mois.