Qu'y a-t-il à regarder sur Disney+ du 8 au 14 janvier 2024 ? On vous partage le planning des nouvelles sorties avec l'une des séries phares de cette année, et des épisodes inédits de shows TV encore en cours.

Disney+ a mis tous ses œufs dans le même panier pour le début de l'année en enrichissant seulement son catalogue de séries. Les abonnés ont pu poursuivre leur visionnage de Peter Jackson et les olympiens ainsi que celui d'Undead Unluck. Dans les programmes encore indisponibles, il y a eu le show policier FBI Promotion 2009 et la série d'animation Ishura. Ce qui est sympathique, mais loin d'être le top. Heureusement, les nouveautés du 8 au 14 janvier 2024 vont venir un peu animer les choses et une énorme production originale débarque enfin.

Les films Disney+ du 8 au 14 janvier 2024 (S2)

Jusque-là, les nouveautés Disney+ de janvier 2024 n'ont pas brillé pour les films ajoutés. Ca a été le désert complet, mais ça va changer d'ici quelques jours. Le court-métrage Dolapo is Fine a prévu d'atterrir le 12 janvier prochain sur la plateforme. « Sur le point de quitter le pensionnat britannique dans lequel elle se trouve, Dolapo est poussée à changer ses cheveux naturels ainsi que son nom pour trouver un travail en ville. Dolapo décide d'acheter une perruque mais cela la pousse à s'interroger sur ses origines incertaines, remettant en question ses propres hypothèses sur l'identité ». Un film d'Ethosheia Hylton (In the Silence) qui a été primé devant ses concurrents lors de l'American Black Film Festival 2020.

Les films de la semaine 2

Dolapo is Fine - court-métrage (12 janvier)

Les séries Disney+ du 8 au 14 janvier 2024 avec Marvel et de l'horreur (S2)

Comme chaque semaine, Disney+ continue de développer ses récents shows TV avec de nouveaux épisodes de Percy Jackson et les olympiens, Undead Unluck et Ishura. Mais les sorties du 8 au 14 janvier 2024 sont marquées par l'apparition de Marvel Echo. Le gros ajout de la semaine 2 et surtout l'une des productions originales les plus importantes de l'année. Une mini-série qui sera complète dès son lancement puisque les cinq épisodes seront tous en ligne à partir du mercredi 10 janvier.

Marvel Echo raconte l'origin story d'un personnage encore jamais vu : Maya Lopez. Une jeune femme sourde, élevée par le Caïd (Wilson Fisk), qui doit faire face à son lourd passé et renouer avec ses véritables racines pour avancer. Une nouvelle série Disney+ très attendue qui fera revenir l'acteur Charlie Cox dans le costume de Daredevil. Et tout comme Maya, le diable d'Hell's Kitchen n'est pas là pour enfiler des perles, mais plutôt pour régler des comptes en savatant ses ennemis. À ne pas rater également, la saison 3 d'American Horror Stories. À l'image d'American Horror Story, attendez-vous à des histoires horrifiques et perturbantes, mais qui sont pour le coup indépendantes et différentes les unes des autres.

Les séries de la semaine 2

Marvel Studios Echo (10 janvier)

American Horror Stories - saison 3 partie 1 (10 janvier)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 5 (10 janvier)

Undead Unluck - épisode 5 (10 janvier)

Ishura - épisode 2 (10 janvier)

Les nouveautés docs et émissions du 8 au 14 janvier 2024 (S2)

Les nouvelles sorties Disney+ du 8 au 14 janvier ne bouderont pas non plus les documentaires. Le reportage exclusif sur BTS se termine cette semaine avec la diffusion des deux derniers épisodes. Dans les deux précédents, le groupe a pu enfin remonter sur scène et retrouver l'ARMY - leur communauté de fans -, même s'ils n'ont pas été en mesure de communiquer « directement » avec leurs fidèles.

En 1980, Christina Boyer défraie la chronique en affirmant qu'elle peut déplacer des objets par la pensée... 12 plus tard, la jeune femme devenue mère est inculpée pour le meurtre de sa fille de 3 ans. Bien qu'elle ait plaidé coupable, il s'avère qu'elle n'était pas là au moment des faits. Mais pour les enquêteurs, aucun doute possible et Boyer est une manipulatrice experte. « Ses parents, John and Joan Resch, étaient croyants et que ces incidents (ndlr : réveil détraqué, TV qui s'allumait sans être branchée...) étaient provoqués par une esprit démoniaque qui avait pris possession de leur fille. Ils ont alors fait appel à un prêtre pour pratiquer un exorcisme » (via ABC).

Les documentaires et émissions de la semaine 2

BTS Monuments: Beyond The Star - épisode 7 & 8 (10 janvier)

Hantée par ses démons : l'affaire Christina Boyer (10 janvier)