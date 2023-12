Dans le cadre du développement continu de l'univers cinématographique Marvel, on sait que la prochaine serie Echo sera intégrée sous la nouvelle bannière Marvel Spotlight. Il s'agit en fait d'une nouvelle initiative conçue pour enrichir l'univers cinématographique Marvel avec des projets distincts. Cette sous-catégorie vise à explorer des récits qui ne sont pas forcément connectés aux arcs narratifs majeurs du MCU. Marvel Spotlight se focalisera sur des histoires plus profondes et centrées sur les personnages, en mettant l'accent sur des enjeux plus intimes et locaux, plutôt que sur des événements d'envergure qui influencent la trame globale du MCU. Le tout devrait aussi avoir un ton beaucoup plus sombre...

Marvel veut du sang

Marvel a récemment révélé une nouvelle bande-annonce soulignant l'action intense attendue dans Echo, incluant également un aperçu de Daredevil. De plus, Marvel a annoncé que les cinq premiers épisodes de cette nouvelle série seront disponibles plus tôt que prévu, le 9 janvier 2024. Marvel rappelle aux fans qu'ils devront régler leur profil Disney+ sur TV-MA (Television-Mature Audience) s'ils souhaitent regarder Echo lors de sa sortie. Car le tout promet d'être assez violent.

Quant à la bande-annonce, nous avons un aperçu étendu de ce qui avait été montré dans le premier trailer officiel d'Echo. Avec un accent mis sur le personnage de Maya Lopez/Echo, interprété par Alaqua Cox. Celle-ci se bat contre une série d'adversaires malchanceux qui ont tous eu la mauvaise idée de se mettre en travers de son chemin. Comme toujours dans le DCU.

Nous avons également de nouvelles images, notamment un aperçu de Daredevil interprété par Charlie Cox et son combat contre Maya à partir de 41 secondes, Wilson Fisk/Kingpin joué par Vincent D'Onofrio est également présent. De quoi faire plaisir aux fans de la série Netflix Daredevil.

L'ultime chance de Disney+ en série ?

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Echo a fait ses débuts dans Hawkeye, et cette série la suivra alors qu'elle doit "affronter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes" Il s'agit de la première série à être lancée sous la nouvelle bannière Marvel Spotlight. Tout le monde espère évidemment que cela soit à la hauteur des attentes. Car Marvel n'a plus vraiment le droit à l'erreur avec ses nombreux échecs et la dégringolade des films Disney de manière générale au box-office.